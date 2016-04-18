الهلال يبحث عن التأهل الآسيوي قبل موقعة "الجوهرة"

يسعى الهلال إلى اقتناص بطاقة التأهل إلى الدور الثاني حينما يواجه ضيفه تراكتور تبريز الإيراني على استاد سحيم بن حمد بنادي قطر في العاصمة الدوحة في المرحلة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

وكان الهلال قد اختار ملعب ثاني بن جاسم الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة ليحتضن لقاءه أمام تراكتور الايراني إلا أن الاتحاد الآسيوي قرر نقلها إلى ملعب نادي قطر بسبب أعمال الصيانة، في حين اختار الأخير العاصمة العمانية مسقط لمباراة الرد التي ستقام مطلع مايو المقبل.

ويبحث عن ثلاث نقاط ستنقله رسمياً إلى الدور ثمن النهائي للمسابقة، إذ إنه يحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن تراكتور تبريز المتصدر.

ويعلم الهلاليون أن الفوز سيمنحهم دفعة معنوية قبل اللقاء الحاسم أمام أهلي جدة الأحد المقبل في المرحلة 24 من دوري جميل السعودي للمحترفين، في حين قد تؤثر الخسارة على مسيرة الفريق في الدوري، لاسيما أنه إذا خرج من موقعة ملعب "الجوهرة المشعة" بلا نقاط سيمنح اللقب للأهلي رسمياً.

وقرر اليوناني دونيس مدرب الهلال إراحة بعض عناصره عن اللقاء وتواجدهم بجانبه على دكة البدلاء لإبعادهم الارهاق قبل مواجهة الأهلي في حين ابعدت الاصابة الثنائي البرازيلي ايلتون ألميدا وسالم الدوسري بالإضافة إلى ناصر الشمراني لأسباب فنية.

وفي المقابل يسعى تراكتور تبريز إلى اقتناص ثلاث نقاط ستذهب به إلى الدور ثمن النهائي كونه سيضمن البقاء متصدراً في دور المجموعات كونه سيرفع رصيده الى 12 نقطة بفارق أربع نقاط عن الهلال.

ويعيش تراكتور أوضاعاً فنية مميزة مع مدربه أمير قالينوي في مبارياته الأخيرة، إذ إن الفريق لم يخسر في الثماني مباريات الأخيرة له في الدوري الإيراني ويحتل المركز الخامس برصيد 42 نقطة بفارق سبع نقاط عن المتصدر فولاذ خوزستان قبل نهاية المسابقة بأربع مراحل.