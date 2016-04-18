جستنيه يعترض على انتخابات اتحاد جدة

تقدم عدنان جستنيه، عضو شرف اتحاد جدة بطعن لدى لجنة الطعون والمخالفات الانتخابية ضد قرار لجنة انتخابات الأندية الرياضية بفتح باب الترشح لرئاسة الاتحاد دون عقد جمعية عمومية عادية أو غير عادية تكشف تفاصيل القوائم المالية للمرشحين الراغبين برئاسة النادي، معتبراً ذلك سبباً من أسباب عزوف الراغبين بالترشح لمنافسة إبراهيم البلوي رئيس النادي الحالي.

وجاء في الطعن المقدم من جستنيه: مضى على انتخاب ابراهيم البلوي رئيسا لنادي الاتحاد ما يقارب ثلاث سنوات ولم تعقد الجمعية العمومية للنادي سواء عادية أو غير عادية، وتعتبر هذه مخالفة تعطي للرئاسة العامة حسب المادة رقم ٣٦ الفقرة "هـ" الحق بحل مجلس الإدارة إلا أن هذا الإجراء لم يتم، كما أنه لم تتخذ الإدارة المختصة أي إجراءات أخرى لفرض تطبيق ما ورد في نظام الجمعية العمومية للأندية، وترتب على عدم عقد الجمعية العمومية لمرتين متتاليتين تعطيل إدارة النادي لـ ٧ من أصل "١٣"بندا للمادة رقم "١٨"والمتعلقة بصلاحيات الجمعية العمومية ".

واعتبر جستنيه، المرشح السابق لرئاسة اتحاد جدة، والكاتب الصحفي أن تعطيل عقد الجمعية العمومية يعتبر مخالفة لا تسمح بعقد الجمعية لانتخاب رئيس جديد لاتحاد جدة، واتبع في طعنه مستشهداً بأحد مواد الرئاسة العامة لرعاية الشباب: المسؤولية القانونية لمجلس الإدارة "مجلس الإدارة يكون مسؤولاً مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على أنشطة النادي، بالإضافة إلى عدم الإخلال بالمسؤولية التضامنية عن تسوية أي التزامات أو مديونيات خلال فترة عملها"

وزاد الشرفي الاتحادي: رعاية الشباب أعطت الإدارة الفرصة لتصحيح وضعها بتوفير القوائم المالية إلا أنها لم تستفد من هذه الفرصة وهذا ما اتضح لي من خلال تواجدي في أول يوم من أيام الترشيح وعلى الرغم من الجهد الرائع الذي تقوم به لجنة الانتخابات إلا أن إصرارها بتوفير القوائم مشروط بالترشيح، أعتقد أنه كان سببا في عزوف من كل لديه رغبة في الترشيح كنتيجة منطقية لعدم معرفتهم بالوضع المالي للنادي .

وطالب جستنيه بتحديد موعد لعقد الجمعية العمومية الخاصة بانتخاب الرئيس الاتحادي بعد يوم من تاريخ عقد الجمعية العمومية وفيها تكشف التقارير المالية حتى يتسنى لأعضاء الجمعية العمومية معرفة أوضاع النادي بما يساعد كل من يرغب بترشيح نفسه لرئاسة النادي ومعرفة مسؤولياته وتحمل تبعات قراره.

وكانت الرئاسة العامة لرعاية الشباب حددت موعدا لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي الاتحاد، وذلك في التاسع عشر من يناير وفقاً للائحة الأساسية للأندية، وتم تأجيلها بسبب عدم وجود التقارير المالية، وفي مطلع الشهر الجاري فتح الباب للراغبين بالترشح لرئاسة النادي.