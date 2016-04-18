دونيس: تراكتور قوي ومنظم.. وبدلاء الهلال سيهزمونه

اعتبر اليوناني جورجيوس دونيس مدرب الهلال فريق تراكتور تبريز الإيراني فريقاً قوياً ومنظماً ويجيد لعب كرة القدم السريعة، بيد أنه أبدى كامل ثقته بعناصر فريقه البديلة التي سيدفع بها في المواجهة.

وقال دونيس: نعاني من ضغط مباريات رهيب هذا الشهر، وفريقي يصارع على أكثر من بطولة، ولذا سأقوم بإراحة بعض اللاعبين في المباراة. وأتبع: مباراة حسم بطولة الدوري أمام أهلي جدة لا علاقة لها بهذه المباراة، لاعبو الهلال لديهم خبرة كبيرة، ولديهم القدرة على حسم لقاء الثلاثاء والتأهل إلى الدور الثاني.

ومن ناحيته، أكد سعود كريري أن البطولة الآسيوية تعتبر أولوية للهلال، معلناً اتفاقه مع مدربه بخصوص ما يتعلق بتدوير اللاعبين خلال الشهر الحالي الذي يشهد مصارعة الهلال على أكثر من جبهة، وزاد: لاعبو الهلال لديهم القدرة على المشاركة في أي بطولة يخوضونها وحسم المباريات لمصلحة الأزرق.