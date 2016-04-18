غروس يواجه الجيش.. ويفكر في الهلال

أكد السويسري كريستيان غروس مدرب أهلي جدة منح فرصة المشاركة للبدلاء في مباراة الغد المقررة أمام الجيش القطري بدوري أبطال آسيا، وإراحة لاعبيه الأساسيين لتفادي الإجهاد والإصابات قبل المباريات المحلية المهمة التي يتأهب لها الفريق.

وقال غروس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الاثنين قبل مواجهة الأهلي مع الجيش القطري ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا أنه يرغب في تقديم مستوى مميز أمام الجيش وتحقيق الفوز بالنقاط الثلاث.

وأضاف "يتمتع الملعب الذي سيستضيف مباراة الثلاثاء بأرضية ممتازة وهو أمر سيساعد الفريقين على تقديم مباراة مميزة.. نقدم نتائج مميزة في الدوري المحلي ولدينا الرغبة الكاملة في تقديم مستويات مميزة أيضا أمام الجيش القطري.

ومن جانبه ، قال حارس مرمى الأهلي ياسر المسيليم إن فريقه جاء إلى العاصمة القطرية الدوحة بطموح الفوز والعودة بالنقاط الثلاث مؤكدا قوة فريق الجيش، وزاد: "سبق لنا أن واجهناه ونأمل في تحقيق الفوز ".