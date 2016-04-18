مارفيك يتفق مع اتحاد القدم.. ويحضر مواجهة "الجوهرة"

أكد عدنان المعيبد، المتحدث الرسمي باسم اتحاد القدم السعودي اتفاق اتحاده مع الهولندي بيرت فإن مارفيك على تمديد تعاقد الأخير مع المنتخب السعودي حتى مايو 2017، لافتاً النظر إلى أنهم وضعوا شرطاً في عقد المدرب يكفل لمجلس إدارة الاتحاد الجديد بتمديد التعاقد معه بذات المميزات.

وقال المعيبد، رئيس اللجنة المالية والتسويق لـ"العربية.نت": اتفقنا مع فان مارفيك على تمديد التعاقد معه عقب مشاورات كثيرة حول النقاط التي كانت مثار الاختلاف بيننا، ومنها بقاؤه في السعودية ومتابعة المباريات واللاعبين وبرامج الإعداد، وأبدى المدرب موافقته على كافة التفاصيل، وربما يكون توقيع العقد بيننا عندما يحضر إلى جدة لمتابعة مباراة الهلال والأهلي.

وزاد المعيبد عن تفاصيل التفاوض: وضعنا بنداً في عقد بيرت فان مارفيك يكفل للاتحاد القادم تجديد تعاقده مع المدرب بذات المميزات التي يحتويها العقد الحالي.

وحاصرت الشكوك استمرار فان مارفيك مع المنتخب السعودي بعد نهاية مباراة الإمارات في التصفيات المزدوجة لرغبة اتحاد القدم تواجده في السعودية لمتابعة مباريات كرة القدم والاطلاع على مستويات اللاعبين بشكل مباشر، مما حدا باتحاد القدم منحه مهلة نهائية لاتخاذ قراره بالتجديد أو البحث عن بديل له.

وتولى فان مارفيك تدريب المنتخب السعودي أواخر أغسطس الماضي وخاض معه 7 مباريات فاز في خمس منها، وتعادل مرتين أمام فلسطين والإمارات وكلا المباراتين خارج الديار.