نور يتبع خطى دي بور.. دافيدز وغوارديولا

بحصول محمد نور قائد اتحاد جدة، على نقض عقوبة الإيقاف المفروضة عليه من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات من قبل لجنة الاستئناف باتحاد القدم السعودي، ينضم أسطورة الاتحاد إلى مجموعة من اللاعبين العالميين الذين أوقفوا بسبب المنشطات قبل استئنافهم، وبالتالي تخفيض عقوبتهم أو تبرئتهم.

وتعرض محمد نور إلى عقوبة الإيقاف 4 أعوام بسبب ظهور مادة إمفتامين في عينته عقب مباراة اتحاد جدة والفتح الدورية، وتم إيقافه حتى 28 أبريل من عام 2020.

وكان فرانك دي بور القائد الهولندي الشهير من أوائل اللاعبين الذين تقدموا باستئناف ضد أحكام تأديبية صادرة بحقهم بسبب مواد محظورة، وذلك عندما كشف تحليل أعقب مباراة برشلونة وسلتا فيغو في كأس الكؤوس الأوروبية 2001 وجود مادة ناندرولون المحظورة بشكل يفوق الحد المسموح به بكثير، وبدلاً من إيقافه لعام مثلما قرر الاتحاد الأوروبي أوقف دي بور 11 أسبوعاً فقط.

يقول دي بور عن تلك الحادثة: كنت أعرف أني بريء، ودفعت ما يقارب مليون يورو لفريق الدفاع، ونجحت بإثبات ذلك، أعتقد أن السبب كانت مكملات غذائية صرفت لي من قبل الاتحاد الهولندي لكرة القدم في ذلك العام.

وما أثبته مدرب أياكس الحالي، انعكس إيجاباً على زميليه الدوليين إدغار دافيدز وياب ستام لاعبي يوفنتوس ولاتسيو الإيطاليين في تلك الفترة، وحينها تعرض الأول إلى إيقاف 9 أشهر، والآخر 5 أشهر، واستفاد الثنائي من تجربة فرانك دي بور، واكتفت اللجنة الأولمبية الإيطالية بإيقاف دافيدز مدة 4 أشهر، أما ستام فتوقف عن اللعب شهرا وهو ما اعتبرته ذات اللجنة كافياً.

وفي عام 2001 تعرض فرناندو كوتو، مدافع لاتسيو والبرتغال إلى إيقاف 10 أشهر، بسبب وجود مادة ناندرولون، لكنه طلب فتح العينة الثانية وبعدما دفع ذات الثبوتات التي قدمها إدغار دافيدز، وافقت اللجنة الأولمبية الإيطالية على خفض العقوبة إلى 4 أشهر فقط.

واضطر بيب غوارديولا إلى الانتظار 6 أعوام حتى يحصل على البراءة من تعاطي مادة ناندرولين، بعدما سقط في الكشف عقب خسارة بريشيا من لاتسيو، وحينها تم إيقافه 4 أشهر، وبعد سنوات طلب غوارديولا فتح القضية من جديد وحينها أصدرت المحكمة قراراً بتبرئته واسقاط جميع التهم، بعد اكتشاف طبي أثبت افراز الجسم لمادة ناندرولين.

وغير بعيد، أثبت تحليل عينة جاك ليفرمور لاعب هال سيتي ومنتخب إنجلترا تعاطيه الكوكايين وهو ما يعاقب عليه الاتحاد الإنجليزي بالإيقاف مدة عامين، لكن محامي الدفاع عن اللاعب قالوا إن تعاطي اللاعب للكوكايين كان بسبب وفاة ابنه، وطلبت لجنة مستقلة عدم معاقبة اللاعب حتى لا يتأثر أو اسرته بالابتعاد عن كرة القدم.