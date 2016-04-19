اتحاد جدة يبحث عن فوزه الأول في دوري أبطال آسيا

يبحث اتحاد جدة عن إبقاء حظوظه قائمة في التأهل حينما يحل ضيفاً على فريق سباهان الايراني في الدوحة ضمن المرحلة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

وسيكون الاتحاد مطالباً بتحقيق الفوز في مباراتيه أمام سباهان الايراني إذا ما أراد الحفاظ على حظوظه في التأهل في حين أن الخسارة أو التعادل ستعني تأهل فريقي لوكوموتيف الاوزبكي والنصر الاماراتي رسمياً.

ويتصدر فريق لوكوموتيف الاوزبكي الترتيب برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن النصر الاماراتي، في حين يحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 3 نقاط من ثلاث تعادلات بفارق الاهداف عن سباهان الايراني الأخير.

ويدخل الاتحاد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد نجاحه بتحقيق فوزين متتاليين في دوري جميل السعودي للمحترفين على الخليج والشباب بالاضافة الى وصوله الى الدور نصف النهائي لكأس الملك للأبطال.

وسيفقد الروماني بيتوركا مدرب الاتحاد مدافعه أحمد عسيري البي سيغيب بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في مواجهة النصر الاماراتي الماضية بالاضافة الى اللاعب رياض الابراهيم الذي اعاده المدرب الى جدة بسبب خلاف نشب بينهما في تدريب اليوم.

وفي المقابل يسعى فريق سباهان الى مسح صورته السيئة التي ظهر بها في المسابقة هذا الموسم إذ أنه حقق انتصاراً وحيداً في المرحلة الأولى أمام النصر الاماراتي وتلقى ثلاث خسائر متتالية.

وسبق للفريقان ان التقوا في مواجهتين عام 2008 وانتهت جميعها لصالح سباهان الذي فاز في طهران 2-1 وفي جدة 1-صفر.

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