النصر يسعى لمسح أحزانه المحلية بمواجهة ذوب آهن

يسعى النصر إلى مسح أحزانه المحلية حينما يحل ضيفاً على ذوب آهن الإيراني على ستاد مجمع السلطان قابوس بالعاصمة العمانية مسقط في المرحلة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

ويبحث النصر عن تجديد حظوظه في التأهل للدور ثمن النهائي إذ أن الخسارة مع فوز لخويا القطري تخرجه رسمياً من المسابقة في حين أن فوزه سيؤجل حسم التأهل لفرق المجموعة إلى المرحلة الأخيرة.

ويعيش النصر أوضاعاً فنية سيئة إذ أن أصفر العاصمة قادم من ثلاث خسائر متتالية من لخويا القطري 4-صفر في المرحلة السابقة وأمام الفتح والرائد في دوري جميل السعودي للمحترفين.

وسيتعين على الاسباني كانيدا الدخول بتشكيله تضمن له الفوز والذي سيسهل أمر التأهل إذ أنه سيعتمد على الثنائي إبراهيم غالب وعبدالعزيز الجبرين في منطقة المحور وأمامه يحيى الشهري والبولندي أدريان وشايع شراحيلي وسيكون المالي موديبو مايغا وحيداً في خط الهجوم، مع تواجد المهاجمان نايف هزازي وحسن الراهب على دكة البدلاء في ظل غياب محمد السهلاوي للإصابة.

ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 5 نقاط وبفارق الاهداف عن لخويا القطري الثاني، ويتصدر ذوب آهن الترتيب برصيد 8 نقاط.

وفي المقابل يسعى فريق ذوب آهن الى تجنب الدخول في لعبة الحسابات المعقدة وتأجيل التأهل إذ أن الفوز سيؤهله رسمياً إلى الدور ثمن النهائي.

وسبق للفريقان أن التقوا في مباراة وحيدة كانت في عام 2011 بالدور ثمن النهائي وانتهى اللقاء بفوز ذوب آهن 4-1 في العاصمة الايرانية طهران.

