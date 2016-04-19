النصر يعلن انتقال ماركينيوس إلى كورنثيانز

أعلن النصر عن انتقال لاعبه البرازيلي ماركينيوس غابرييل إلى مواطنه كورنثيانز لمدة عام ونصف، وهي المدة التي تبقت من عقده مع النادي السعودي.

وقال المركز الإعلامي بنادي النصر أن النادي سيحصل على 30% من قيمة انتقال اللاعب إلى أي فريق مستقبلاً.

وأعاد النصر لاعبه البرازيلي من إعارته إلى سانتوس التي استمرت عاماً كاملاً، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكنه لم يلعب أي مباراة كاملة رعم تسجيله هدفين دوريين.

وانتقل ماركينيوس إلى النصر قادماً من بالميراس صيف 2014 بعقد يمتد 3 أعوام، لكنه لم يلعب سوى النصف الأول من الموسم الماضي، وعاد هذا الموسم بطلب من كانافارو، المدرب السابق، قبل أن تقرر إدارة الأصفر بيع عقده.

