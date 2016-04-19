بيتوركا: مرحبا بمحمد نور في تدريبات اتحاد جدة

منح الروماني فيكتور بيتوركا مدرب اتحاد جدة، محمد نور قائد فريقه، الضوء الأخضر للعودة إلى التدريبات بعد نقض إيقافه من قبل لجنة الاستئناف، مشيراً إلى اللاعب الأسطوري يحتاج نهاية أفضل في مشواره الرياضي.

وقال بيتوركا قبل مواجهة سابهان أصفهان مساء الأربعاء: سعدت كثيراً برفع الإيقاف عن نور، لأنه لاعب مهم وحقق الكثير مع ناديه والمنتخب، وارحب بعودته إلى التدريبات كونه لاعبا مهما في المجموعة.

وحول اختيار قطر لمواجهة النادي الإيراني، أجاب بيتوركا: تم ذلك بعد اتفاق الجهازين الفني والإداري وموافقة الاتحاد السعودي. وزاد: لدينا غيابات كثيرة في قائمتنا لكني أثق بكافة اللاعبين الموجودين.

وفي المقابل، اعترف فهد المولد مهاجم الاتحاد بصعوبة المهمة أمام سابهان، لكنه رفع راية التحدي، وقال: سنعمل للحصول على النقاط كاملة لتعزيز موقفنا في التأهل.