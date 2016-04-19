تراكتور يهزم الهلال ويوقف سجله النظيف

لحق تراكتور تبريز الايراني الخسارة الأولى بضيفه الهلال في هذه النسخة بعد فوزه عليه على ستاد سحيم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة في المرحلة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

وتأهل فريق تراكتور رسمياً الى الدور ثمن النهائي بعد أن رفع رصيده الى 12 نقطة في الصدارة، في حين بقي الهلال في المركز الثاني بعدد ان تجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز الثاني.

ووضح تأثير الغيابات على الهلال لاسيما المهاجمين البرازيلي ايلتون ألميدا وناصر الشمراني إذ وضح العجز الهجومي لأزرق العاصمة الذي استحوذ على الكرة في الشوط إلا أن السيطرة كانت بلا هجمات خطيرة.

وفي الثاني سنحت أولى الفرص الحقيقية للهلال للاعبه سلمان الفرج الذي أهدر هدفاً محققاً بعدما اخترق الدفاع الايراني وواجه الحارس وسدد الكرة إلا أن الأخير نجح في ابعادها بصعوبة.

وعند الدقيقة 66 نجح الكاميروني ألويس نونج بتسجيل هدف السبق لفريق تراكتور الايراني بعدما حول تمريرة زميله خليل زاده برأسه في شباك الحارس خالد شراحيلي.

وحاول الهلال العودة سريعاً الى المباراة وكان قريباً من ذلك حينما تصدى مهاجمه يوسف السالم لخطأ على قوس منطقة الجزاء وسدد الكرة بطريقة جميلة الا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس الايراني أكبري.

وحاول دونيس مدرب الهلال تعديل مسار فريقه حينما اشرك لاعبيه المخضرمين محمد الشلهوب وياسر القحطاني بتغييرين متتابعين كبديلين ديغاو وسعود كريري.

وسنحت فرصة أخرى للهلال للاعبه سلمان الفرج الذي سدد كرةً قوية على قوس منطقة الجزاء ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 81 أخبط فريق تراكتور الايراني آمال الهلاليين حينما نجح بتسجيل الهدف الثاني عن طريق مهاجمه حاتمي الذي تلقى تمريرة متقنة من الكاميروني نونج داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية سكنت شباك الحارس خالد شراحيلي.

وحاول الهلال في الدقائق الاخيرة للوصول الى مرمى تراكتور في ظل قوة الدفاع الايراني الذي كانت له الكلمة العليا في اللقاء.

