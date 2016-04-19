كانيدا: أمامنا مواجهة مفصلية

اعتبر الإسباني راؤول كانيدا مدرب النصر، مباراة فريقه أمام ذوب آهن الإيراني مواجهة مفصلية كونها تحدد المسار نحو التأهل إلى الدور الثاني.

وقال كانيدا في المؤتمر الصحفي: نحن جاهزون لخوض المباراة، ونضع كل آمالنا في هذه البطولة بعدما تعثرت مسيرة الفريق في الدوري بالدفاع عن لقبه كبطل. وأتبع: لدينا الهمة والثقة، ونتطلع لتحقيق الفوز في عمان والعودة إلى الرياض محملين بالنقاط.

وحول الغيابات التي يعاني منها فريقه، أجاب: النصر يملك البديل الجاهز، والذي لا يقل عن مستوى الأساسي، وثقتي كبيرة للغاية بجميع العناصر.



وفي المقابل، أكد عوض خميس جاهزية فريقه لخوض المواجهة أمام الإيرانيين، وزاد: ذوب آهن فريق قوي، وحقق نتائج جيدة في البطولة، لكننا سندخل المباراة باحترام الخصم وتقديم كل شيء للعودة إلى الديار بالنقاط كاملة.

