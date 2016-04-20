اقتطاع 10% من قيمة عقد نقل الدوري لدعم الفئات السنية

أعلن الأمير عبدالله بن مساعد، الرئيس العام لرعاية الشباب عن اقتطاع 10% من قيمة عقد نقل الدوري السعودي الذي تنقله قنوات Mbc Pro Sports، وتوزيعه على الأندية بحسب عدد اللاعبين الذين بلغوا الفريق الأول من فئات النادي السنية لتشجيع الأندية على الاهتمام بالقاعدة.

وقال الأمير عبدالله بن مساعد في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء الأربعاء للحديث عن أهداف وتوصيات فريق عمل الفئات السنية: اتفقنا مع اتحاد القدم السعودي على اقتطاع 10% من عقد النقل التلفزيوني وتوزيعه على الأندية وفقاً لعدد اللاعبين الموجودين في الفريق الأول وتدرجهم من الفئات السنية.

وحول الجمعيات العمومية للأندية ومواعيد انعقادها، أجاب: سيتم توحيد مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية لإدارات الأندية والاتحادات الرياضية لتتوافق مع نهاية الموسم الرياضي.

