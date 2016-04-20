القادسية يدعم الاتفاق والباطن في رحلة الصعود

قدم معدي الهاجري، رئيس القادسية، حافلات لنقل جماهير الاتفاق، الغريم التقليدي لناديه، من الخبر إلى الدمام لمساندة الفريق في مباراته الأخيرة بدوري الدرجة الأولى أمام الطائي، فيما تمنى الهاجري التفوق لنادي الباطن بمحافظة حفر الباطن في مباراته أمام الوطني والتأهل إلى دوري المحترفين.

وقال الهاجري في تصريح نقلته الصفحة الرسمية لنادي القادسية على "تويتر" : نحن مع الاتفاق جنباً إلى جنب في موقعة الحسم يوم السبت الطائي، وسنقوم بتسيير باصات من مقر نادي القادسية لنقل الجماهير من مدينة الخبر لملعب استاد الأمير محمد بن فهد. وكذلك سوف توزع أكثر من 1000 تذكره في مقر نادي القادسية للجماهير التي ترغب في مساندة الاتفاق، وزاد معدي: نتمنى كل التوفيق لأشقائنا في نادي الباطن للصعود لدوري جميل حيث يعتبر صعوده مكسبا كبيرا ونتاج عمل إداري ناجح بقيادة ناصر الهويدي وجميع رجالات نادي الباطن.