مختار يطلب رواتبه.. وإدارة النصر: عد إلى الرياض

طلبت إدارة النصر من يونس مختار، لاعبها السابق العودة إلى الرياض لاستلام أمواله بعدما تواصل معها، مطالباً بحقوقه المالية المتبقية من الفترة التي ارتدى فيها قميص النصر.

واتصل مختار بمسؤولين نصراويين يطالب تحويل الرواتب التي لم يستلمها خلال فترة تواجده في النصر خلال النصف الأول من الموسم الجاري، لكن إدارة الأصفر طلبت من اللاعب العودة إلى النادي لاستلام مستحقاته المالية، كونه ما زال مسجلاً في كشوفات النادي.

ووفقاً لمصادر خاصة لـ"العربية.نت"، فإن إدارة النصر تنتظر طلب مختار أو إدارة نادي جفوله الهولندي طلب البطاقة الخاصة بلاعب المنتخب المغربي الأولمبي قبل تقديم شكواها لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب عدم التزام لاعب الوسط بعقده معها، واعتباره ممتنعاً عن إتمام عقده.

ورحل يونس بشكل مفاجئ عن النصر أواخر يناير الماضي، وتحديداً بعد تحويله إلى لاعب استثمار وتعاقد مع نادي جفوله الهولندي بعد محاولات لم يكتب لها النجاح مع أندية أخرى، رغم أن عقده سار مع الأصفر حتى 2018، لكنه لم يشارك مع ناديه حتى الآن بسبب تمثيله النصر وتفينتي أنشخيده الهولندي في موسم واحد، وعليه الانتظار حتى الموسم المقبل لارتداء قميص فريقه الجديد.

وتعاقد النصر مع يونس مختار في أغسطس الماضي قادماً من نادي تفينتي الهولندي لمدة 3 مواسم، مقابل مبلغ يقارب مليوني يورو، وخلال 7 مباريات دورية لعبها تحت إدارة الأوروغوياني خورخي داسيلفا، والإيطالي فابيو كانافارو لم يستطع تسجيل أو صناعة الأهداف، وقرر بعدها النصراويون في فترة الانتقالات الشتوية إعادة ماركينيوس غابرييل الذي كان معاراً لبالميراس البرازيلي عام كامل.