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"الانضباط" تغرم الحزم وتمنعه من المشاركة بكأس الملك

المصدر: العربية.نت
مختار فلاتة يتناقش مع طاقم التحكيم
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قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء تغريم نادي الحزم 50 ألف ريال بسبب امتناعه عن اللعب أمام الاتحاد بدور الثمانية من بطولة كأس الملك، ومنعه من المشاركة في البطولة الموسم القادم.

وكان امتناع بعثة نادي الحزم عن الانتظار بمطار القصيم لاستقلال الطائرة المتجهة إلى جدة والتي تأخرت بسبب الأحوال الجوية ، قد تسبب في عدم إقامة المباراة التي كانت مقررة يوم 11 أأبريل الجاري ، رغم تأجيلها من قبل لمدة 24 ساعة من قبل لجنة المسابقات.

وتضمن قرار لجنة الانضباط اعتبار الحزم مهزوما بثلاثة أهداف مع حرمانه من المشاركة بالمسابقة الموسم القادم وعدم استحقاقه للمخصصات المالية للمشاركة بهذه البطولة.

كلمات دالّة

#الحزم, #اتحاد جدة, #كأس الملك

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