اتحاد القدم يضع شرطاً جزائياً في عقد مارفيك

وضع اتحاد القدم السعودي شرطاً جزائياً قدره 3 ملايين دولار في عقد الهولندي بيرت فان مارفيك إذا اراد الأخير فسخ العقد المبرم بين الطرفين، فيما سيدفع الاتحاد مبلغاً تصاعدياً بين 250 - 750 ألف دولار إذا كان إلغاء العقد من طرفه بناءً على فترة الإلغاء.

وكشفت نتائج اجتماع اتحاد القدم الذي عقد الخميس فإن عقد فان مارفيك الجديد يبلغ 4.2 مليون دولار تشمل حقوقه و6 مساعدين معه، وسيحصل المدرب الهولندي على 500 ألف دولار كمكافأة إذا نجح بإيصال المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم 2018.

وسيقيم الأخضر معسكراً إعدادياً في يوليو المقبل تأهباً للتصفيات الآسيوية التي ستنطلق شهر سبتمبر بمواجهة الأخضر وتايلاند، على أن تكون طائرة "دريم لاينر" التابعة للخطوط الجوية السعودية الناقل الرسمي للمنتخب في جميع مباريات التصفيات.