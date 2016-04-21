التاريخ يرجح كفة التعاون على الرائد في دوري المحترفين

سيكون ستاد الملك عبدالله مسرحاً لقمة مثيرة تجمع الرائد بغريمه التقليدي التعاون في "ديربي القصيم" ضمن منافسات المرحلة 24 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وعلى غير العادة ستكون الطموحات مختلفة هذا الموسم بين الغريمين التقليدين، إذ إن الرائد يبحث عن ثلاث نقاط تبعده عن شبح الهبوط، في حين يسعى التعاون إلى الفوز لتثبيت آماله في الحصول على مركز يؤهل الفريق لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

ويتفوق التعاون على غريمه التقليدي الرائد بعدد مرات الفوز في مبارياتهما منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي، إذ فاز في أربعة لقاءات مقابل ثلاثة، وتعادلا في أربعة لقاءات.

وأولى مبارياتهما في دوري المحترفين كانت في موسم 2011-2012 وفاز التعاون ذهاباً 1-صفر وتعادلا إياباً سلبياً.

وفي الموسم الذي يليه نجح الرائد بالفوز ذهاباً وإياباً 2-صفر، و1-صفر على التوالي.

وخلال موسم 2012-2013 فاز الرائد ذهاباً بهدف نظيف، وتعادلا إياباً 2-2، وفي موسم 2013-2014 فاز التعاون 2-1 وتعادلا سلبياً في مباراة الإياب.

وفي موسم 2014-2015 حسم التعادل السلبي مباراة الذهاب، ونجح التعاون بالفوز إياباً 2-صفر.

وفي هذا الموسم نجح التعاون بتأكيد تفوقه في مباراة الذهاب بفوزه على الرائد 2-صفر.