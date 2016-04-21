الجبال: مواجهة للتصحيح.. ومغربي: سنرد الدين للوحدة

اعتبر فتحي الجبال، المدير الفني لنادي الشباب، مواجهة فريقه أمام الوحدة هامة جداً لتصحيح أوضاع فريقه العاصمي ومصالحة جماهيره، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه سيتيح لبعض الأسماء الجديدة المشاركة خلال المواجهة.

وقال قائد الدفة الفنية عبر المؤتمر الصحافي: "غداً مباراة لتصحيح الأوضاع، سنلعب باسم الشباب ولن نتهاون". وأضاف: "سأشرك بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات الماضية".

وعن منافسه الوحدة زاد: "الوحدة يمتلك عناصر شابة، قدمت عطاء مميزاً خلال هذه الموسم".

من جهته أبدى اسماعيل مغربي، المهاجم الشبابي، جاهزيته التامة لخوض المواجهة بعد تعافيه من الإصابة، وقال: "أنا جاهز تماما بعد أن تعافيت من عدة اصابات تعرضت لها خلال الموسم".

وزاد مهاجم أهلي جدة السابق: "مباراة الوحدة مهمة بالنسبة لنا كلاعبين، لرد الدين للوحدة، لا بديل عن الفوز في جميع المباريات المتبقية من أجل تحسين المركز في سلم ترتيب الدوري".

