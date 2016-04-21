دفاع النصر الأسوأ سعودياً في آسيا

بات النصر الفريق الأسوأ دفاعياً بين الفرق السعودية التي شاركت أكثر من مرة في دوري أبطال آسيا بنظامه الجديد من خلال ثلاث مشاركات كان النصر أحد أطرافها في أعوام 2011، 2015 والعام الحالي.

ومع بقاء مباراة واحدة على انتهاء دور المجموعات للنسخة الحالية وتبخر طموح الأصفر بالوصول إلى الدور التالي، تلقت شباكه 11 هدفاً من فرق ذوب آهن ولخويا وبونيدكور، ليصبح مجموع الأهداف التي ولجت شباك النصر في 3 مشاركات آسيوية 28 هدفاً في 18 مباراة آسيوية، بواقع 1.55 هدف في كل مباراة خاضها.

ويأتي أهلي جدة في المركز الثاني للفرق التي شاركت في أكثر من نسخة، والثالث خلف الفتح والنصر، عندما اهتزت شباك حراسه 66 مرة في 55 مباراة لعبها في مختلف النسخ التي تواجد بها، بنسبة 1.2 هدف في كل مباراة، ويتفوق عليه الاتفاق الذي لعب 13 مباراة فقط في دوري الأبطال الآسيوي اهتزت شباكه فيها 15 مرة بنسبة 1.15 هدف في كل مباراة.

وخاض الشبابيون 67 مباراة آسيوية حتى مباراتهم الأخيرة في دور المجموعات من النسخة الماضية، واهتزت شباكهم 76 مرة، لتصبح نسبة اهتزاز شباكهم في المباراة الواحدة 1.13 هدف.

وخلال مشاركات الهلال المختلفة في البطولة اهتزت شباكه 97 مرة في 92 مباراة وصولاً إلى هدفي تاكتور تبريز الإيراني في الدوحة مساء الثلاثاء بما نسبته 1.05 في كل مباراة يخوضها أصحاب القمصان الزرقاء على صعيد بطولة القارة الصفراء الأهم.

أما اتحاد جدة، الفريق السعودي الذي حمل لقب البطولة الحالية، فلعب حتى مباراة سابهان أصفهان 81 مباراة آسيوية، اهتزت شباكه فيها 83 مرة، بنسبة 1.02 في كل مباراة، كأفضل فريق سعودي على مستوى الدفاع في دوري أبطال آسيا.

ويعتبر الفتح الفريق السعودي الأسوأ على مستوى نظافة الشباك في البطولات القارية، بعد لعبه 6 مباريات في دور المجموعات 2014، وتلقى خلالها 11 هدفاً بمعدل 1.83 هدف في كل مباراة من مباريات البطولة التي خاضها، لكنه شارك في البطولة مرة واحدة طوال تاريخه .