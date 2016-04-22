الخليج يسعى لاستغلال ظروف النصر

يسعى الخليج إلى استغلال ظروف النصر واقتناص ثلاث نقاط ثمينة لمواصلة بحثه عن أحد المراكز الخمسة الأولى في المرحلة 24 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وستكون مهمة النصر صعبة لاستعادة توازنه وتحقيق فوز معنوي لتضميد جراحه قبل موقعة الاتحاد الأسبوع المقبل في الدور نصف النهائي لكأس الملك والتي ستقام على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة.

وفشل النصر في العودة مجدداً إلى سكة الانتصارات بعد فوزه الثمين على التعاون 3-2 في المرحلة 21 ليتلقى خسارتين متتاليتين أمام الفتح والرائد بذات النتيحة 2-1.

وواصل النصر انهياره بعد تلقيه خسارتين متتاليتين في دوري أبطال آسيا أمام لخويا القطري وذوب آهن الإيراني 4-صفر و3-صفر على التوالي لتتلاشى آماله في التأهل إلى دور ثمن النهائي للمسابقة.

ومن المتوقع أن يزج كانيدا بتشكيلته الاحتياطية استعداداً لمواجهة الاتحاد الاسبوع المقبل في نصف نهائي كأس الملك، وهي الفرصة الأخيرة لأصفر العاصمة لإنقاذ موسمه الكارثي والعودة مجدداً إلى اعتلاء المنصات.

ويقبع النصر في المركز التاسع مؤقتاً برصيد 28 نقطة بفارق أربع نقاط عن الخليج السابع.

وفي المقابل يسعى الخليج إلى مواصلة بحثه عن مركز يختتم به موسمه الناجح بعد أن أصبحت آماله مفتوحة للحصول على المركز الخامس إذ يفصل بينه وبين الفتح 5 نقاط.

ونجح الخليج باستعادة توازنه بفوزه الثمين على الفيصلي 2-1 عقب الخسارة الثقيلة التي مني بها أمام الاتحاد 4-1 في المرحلة 22 ليرفع رصيده الى 32 نقطة في المركز السابع.