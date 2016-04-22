الفتح يعلن تجديد عقدي الدوسري والمزيدي

أعلن نادي الفتح السعودي لكرة القدم تجديد عقد عبد الله الدوسري مدافع الفريق، وعلي المزيدي حارس مرمى الفريق اليوم الجمعة.

وجدد الدوسري عقده مع الفتح لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل، فيما جدد المزيدي للفتح لمدة ثلاثة مواسم تبدأ من الموسم المقبل.

وجاء التجديد مع الدوسري والمزيدي لما يتمتعان به من إمكانيات كبيرة جعلتهما ضمن خيارات إدارة النادي التي تعمل في الوقت الحالي لتكثيف الجهود للاستعداد للموسم الرياضي القادم مبكرا.

من جانبه عبر الدوسري عن سعادته بالتجديد لمصلحة الفتح قائلا :"أتمنى ان أكون عند حسن ظن إدارة النادي بتقديم الأداء الجيد برفقة زملائي في الموسم القادم وبلا شك سعيد جدا للبقاء مع الفريق لموسمين مقبلين".

من جانبه عبر المزيدي عن سعادته بتجديد عقده قائلا :"الحمد لله على التجديد الذي جاء برغبة الطرفين وإن شاء الله أكون وفق تطلعات لجنة كرة القدم التي وضعت ثقتها بي".

