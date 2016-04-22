نجران والوحدة يرفضان الخسارة أمام الفيصلي والشباب

حقق فريقا نجران والوحدة نقطتين ثمينتين بعد تعادلهما أمام الفيصلي والشباب 2-2 و1-1 على التوالي في افتتاح المرحلة 24 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة اثارةً كبيرة من الفريقين ومالت الأفضلية للفيصلي الذي نجح بافتتاح التسجيل بعد مرور 13 دقيقة عن طريق لاعبه فهد الصقري الذي حول عرضية البرازيلي ادريانو باردال بقدمه في شباك الحارس عبدالله الجدعاني.

وانتظر نجران حتى الدقيقة 28 حينما نجح بتسجيل هدف التعادل عن طريق مهاجمه البرازيلي توزين دي مورايس الذي أكمل تمريرة مواطنه ادريانو الفيش الرأسية في شباك الحارس منصور النجعي.

ونجح الفيصلي بتسجيل هدف التعادل بعد مرور أربع دقائق من هدف نجران عن طريق مهاجمه البرازيلي ادريانو باردال الذي حول عرضية زميله المدافع محمد سالم برأسه في شباك نجران.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد الفيصلي أن يحرز الهدف الثالث حينما ارتقى مدافعه فواز فلاتة لعرضية زميله فهد الصقري وحول الكرة براسه الا أنها أصابت العارضة.

وفي الشوط الثاني فرض نجران سيطرته وبدأ مبكراً بحثه عن هدف التعادل واعتمد الفيصلي على الهجمات المرتدة والتي كاد من خلال احداها اقتناص الهدف الثالث حينما تلقى مهاجمه البرازيلي باردال تمريرة من الغيني خافيير بالبوا وواجه المرمى وسدد الكرة لتجد الحارس عبدالله الجدعاني الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 68 تمكن البرازيلي بيسمارك مهاجم نجران من اراك التعادل بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة في شباك الحارس منصور النجعي.

وبهذه النتيجة ارتفع وصيد الفيصلي الى 27 نقطة في المركز التاسع، وارتفع رصيد نجران الى 20 نقطة في المركز قبل الأخير.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض أنقذ السوري جهاد الباعور مدافع الوحدة فريقه من خسارة محققة من أمام الشباب بعدما سجل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع.

وشهد المباراة افضلية للشباب في الربع ساعة الاولى والتي نجح بتسجيل هدف السبق بعد مرور 11 دقيقة عن طريق لاعبه البرازيلي رافينيا الذي اكمل تمريرة زميله الشاب عبدالوهاب جعفر في شباك الوحدة.

وانتظر الوحدة حتى الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق مدافعه جهاد الباعور والذي منح فريقه نقطة جديدة ليرتفع رصيده الى 25 نقطة في المركز العاشر، وارتفع رصيد الشباب الى 35 نقطة في المركز السادس.

