أهلي جدة يبحث عن تحقيق حلمه والهلال لتأجيل الحسم

تتجه الأنظار، غدا الأحد، صوب ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة، والذي سيحتضن قمة نارية حاسمة تجمع الأهلي بضيفه الهلال ضمن المرحلة 24 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

ويبحث الأهلي عن حلمه المفقود منذ أكثر من 30 عاماً بتحقيق لقب الدوري، والذي بات على بعد خطوة منه، إذ فوزه على الهلال سيمنحه لقب الدوري رسمياً قبل نهايته بمرحلتين، في حين أن التعادل يعطي الأهلي الأفضلية كونه يحتاج ثلاث نقاط من مباراتيه المقبلتين أمام الرائد والفتح.

وفي المقابل سيكون الهلال مطالباً بتحقيق الثلاث نقاط إذا ما أراد قلب الطاولة على الأهلي، إذ إن فوزه بفارق هدفين سيمنحه الصدارة، في حين أن فوزه بفارق هدف سيجعل الحسم يذهب نحو فارق الأهداف.

ويفصل بين الفريقين ثلاث نقاط، إذ يحتل الأهلي الصدارة برصيد 54 في حين يقع الهلال في المركز الثاني برصيد 51 مع أفضلية للأول في المواجهات المباشرة.

ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما عاد الفريق من الدوحة بفوز كبير على مضيفه الجيش القطري 4-1 الثلاثاء الماضي لينعش آماله بخطف إحدى البطاقتين.

وسيدخل السويسري غروس المباراة بلا غيابات بعد عودة المدافع معتز هوساوي والذي شارك في لقاء الجيش القطري بعد شفائه من الإصابة التي أبعدته عن الفريق قرابة 20 يوماً.

ومن المتوقع أن يعيد غروس لاعب وسطه وليد باخشوين إلى التشكيل الأساسي ليكون بجانب تيسير الجاسم واليوناني فيتفاتزيديس ومصطفى بصاص وسلمان مؤشر، وسيكون السوري عمر السومة وحيداً في خط المقدمة.

وفي المقابل، ستكون مهمة الهلال صعبة في المباراة، إذ إنه وضع نفسه في موقف محرج بخسارته من أمام تراكتور الإيراني 2-صفر الثلاثاء الماضي في دوري أبطال آسيا.

ويسعى دونيس إلى إعادة الود مع جماهير ناديه الغاضبة على أداء الفريق، خاصة طريقة المدرب الذي واصل إبعاد المهاجم ناصر الشمراني عن المباريات، إذ إن فقدان اللقب غداً قد يفقده منصبه مع أزرق العاصمة.

وتنفس دونيس الصعداء بعودة مهاجمه البرازيلي ايلتون ألميدا بعد عودته من الإصابة ليقود خط الهجوم وحيداً بمساعدة من مواطنه ادواردو، في حين سيتولى سلمان الفرج وسعود كريري ونواف العابد مهام خط الوسط.