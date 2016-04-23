شقيق السومة يكشف روتين عمر قبل المواجهات الهامة

يرى عبدالله السومة، الشقيق الأكبر لعمر السومة، مهاجم أهلي جدة، أن الأخير بات على بعد خطوات بسيطة من تحقيق حلمه الذي يصبو إليه منذ إعلان تعاقده مع النادي الجداوي، كما هو حال عشاقه ومحبيه الذين يمنون أنفسهم بتحقيق لقب الدوري الغائب منذ زمن عن الخزينة الخضراء، مؤكداً في الوقت ذاته أن "الاتصال" الأخير التي يجريه شقيقه الهداف بوالديه قبيل بدء المواجهات التي يخوضها يعد سببا رئيساً وراء تألقه وهزه لشباك خصومه.

وقال عبدالله في حديثه الخاص لـ"العربية.نت" قبل خوض شقيقه مواجهة الهلال المصيرية الأحد: "قبل كل مباراة نهيئ السومة التهيئة المناسبة واللازمة، ونعزله تماماً عن كافة الضغوط والأجواء الخارجية المحيطة، خاصة إذا ما كانت المواجهة التي سيخوضها هامة ومفصلية، مواجهة النصر مثلا في الموسم الماضي". وأضاف: "دائماً ما أكون إلى جانبه، أوجه له بعض النصائح، وأقدم له نقاط ضعف دفاعات خصومه، كذلك أرافقه إلى التدريبات والعودة من جديد إلى المنزل، أسعى لقضاء أكثر وقت ممكن معه".

وأردف الشقيق الأكبر: "يحرص عمر على الجلوس يومياً مع والديه، حتى لو ساعة على الأقل، كذلك يجري اتصالا بهما أثناء توجهه للملعب خلال كافة المواجهات التي يشترك بها، يطلب منهما الرضى والدعاء له، وهذا سبب رئيسي وراء تألقه وتوفيقه وهزه لشباك منافسيه، فرضى الوالدين ودعاؤهما أمر ضروري وسبب في التوفيق".

وحقق مهاجم النادي الجداوي لقب هداف مسابقة الدوري خلال الموسم الماضي، وعن ذلك زاد عبدالله: "منذ حضر شقيقي إلى الأهلي، كانت لديه طموحات عدة يأمل بتحقيقها وكان يحدثني بها، يأتي في مقدمتها تحقيق لقب الدوري الحلم والغائب منذ زمن، كذلك لقب هداف المسابقة ذاتها، شاءت الأقدار ولم يجلب فريقه الدوري لكنه انتزع لقب الهداف خلال النسخة الأخيرة، تفكيره منصب حاليا على إسعاد الجماهير والمحبين بتحقيق الحلم، وهذا ما يحدثني عنه دائما".

وعن إمكانية هز السومة شباك ضيفه الثقيل خلال المواجهة الحاسمة، قال: "أعرف شقيقي جيدا، هو ينتظر بشغف مواجهات كهذه، إضافة لكونها مواجهة مصيرية وحاسمة، عمر سيهز الشباك الزرقاء، وسيساهم في صناعة هدف آخر، ستكون له بصمة، وسيسعد جماهير الأهلي بحول الله وقوته".