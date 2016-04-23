التعادل يحسم ديربي القصيم بين الرائد والتعاون

حسم التعادل الإيجابي 1-1 ديربي القصيم بين الرائد والتعاون، على ستاد الملك عبدالله ببريدة في المرحلة 24 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وفشل الرائد في تحقيق فوزه الأول على التعاون للمباراة السابعة على التوالي منذ آخر فوز أحمر والذي كان بهدف نظيف عام 2012.

وتقدم التعاون أولاً عن طريق صانع ألعابه عبدالمجيد الرويلي عند الدقيقة 45+2، وسجل هدف التعادل للرائد مهاجمه الغيني اسماعيل بانغورا عند الدقيقة 61.

وشهدت المباراة اثارة من كلا الفريقين بعد ان تبادلوا الهجمات طوال الشوطين، وبدأت الشرارة الأولى عن طريق الغيني اسماعيل بانغورا الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس فايز السبيعي بصعوبة.

ورد التعاون سريعاً عن طريق مهاجمه الكاميروني ايفولو الذي تلقى تمريرة متقنة من البرازيلي ساندرو ليواجه المرمى ويسدد الكرة الا أنها وجدت الحارس المتألق فهد الشمري الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 35 أهدر مهاجم الرائد فهد الجهني هدفاً محققاً بعدما تلقى كرة عرضية من الغيني بانجورا ليحول الكرة برأسه خارج الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول نجح صانع ألعاب التعاون عبد المجيد الرويلي بتسجيل هدف السبق بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة في شباك الحارس فهد الشمري.

وفي الشوط الثاني فرض الرائد سيطرته قي الربع ساعة الأولى وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل مبكراً حينما سدد لاعبه الارميني بيتزيلي كرةً من خارج منطقة الجزاء الا أنها اعتلت العارضة.

وعند الدقيقة 61 تمكن الغيني اسماعيل بانجورا من تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة متقنة من الارميني بيتزيلي ليضع الكرة في شباك الحارس فايز السبيعي.

وحاول التعاون خطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة حينما كثف هجومه على مرمى الرائد وأهدر لاعبه عبدالمجيد الرويلي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله نايف موسى ليسدد الكرة وتجد الحارس فهد الشمري الذي أبعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون الى 42 نقطة في المركز الرابع ليتصاءل أمله في الحصول على المركز الرابع، وارتفع رصيد الرائد عند النقطة 23 في المركز 11 مؤقتاً وبفارق نقطتين عن القادسية صاحب المركز 12 الذي تنتظره مواجهة أمام الفتح الاثنين المقبل في ختام المرحلة 24.

‏‫

