المجزل والاتفاق يصعدان إلى دوري "جميل" للمحترفين

صعد فريقا المجزل والاتفاق إلى دوري جميل السعودي للمحترفين رسمياً، بعد فوزهما على فريقي الجيل والطائي 3-2 و 2-1 على التوالي، في حين تأهل الباطن الى الملحق لمواجهة صاحب المركز 12 في دوري جميل بعد فوزه على الوطني 2-صفر.

وخطف المجزل بطاقة الصعود الأولى بفوزه الصعب على ضيفه الجيل 3-2 ليتأهل لأول مرة في تاريخه بعدما رفع رصيده الى 54 نقطة.

ونجح الاتفاق بالعودة مجدداً الى دوري الأضواء بعدما قضى موسمين في دوري درجة الأولى بفوزه الثمين على الطائي 2-1 ليرفع رصيده الى 54 في المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة عن المجزل المتصدر.

وتأهل فريق الباطن الى المحلق لمواجهة صاحب المركز 12 في دوري جميل السعودي للمحترفين بعد فوزه على الوطني 2-1بعدما رفع رصيده الى 53 نقطة في المركز الثالث.

