النصر يواصل ترنحه ويكتفي بالتعادل أمام الخليج

واصل النصر ترنحه في دوري جميل السعودي للمحترفين، بعد تعادله أمام ضيفه الخليج 1-1 على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض في المرحلة 24 من المسابقة.

وواصل النصر ابتعاده عن سكة الانتصارات للمباراة الثالثة على التوالي بعدما اكتفى بالتعادل أمام الخليج ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن بفارق أربع نقاط عن الخليج السابع.

وتقدم الخليج أولاً عن طريق مهاجمه عبدالله آل سالم عند الدقيقة 40، وأدرك مهاجم النصر حسن الراهب التعادل عند الدقيقة 65.

وبدأت المباراة قوية من النصر الذي كاد يسجل هدف السبق مبكراً وتحديداً بعد مرور دقيقتين حينما أهدر لاعبه البولندي أدريان ميررزفسكي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله أحمد الفريدي أمام المرمى ليسدد الكرة وتجد الحارس مسلم آل فريج الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل النصر هجومه وسنحت له فرصة ثمينة بعدما تلقى لاعبه البولندي أدريان تمريرة من الفريدي وحاول وضع الكرة من فوق الحارس إلا أن الأخير أنقذ الموقف وأبعد الكرة.

وكان النصر قريباً من تسجيل هدف السبق حينما أهدر صانع ألعابه أحمد الفريدي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من حسين عبدالغني أمام المرمى إلا أنه سدد الكرة فوق العارضة.

وعند الدقيقة 40 نجح قائد الخليج عبدالله آل سالم بافتتاح التسجيل لفريقه بعدما تلقى تمريرة بالخطأ من يحيى الشهري داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في شباك الحارس حسين شيعان.

وكاد النصر يرد سريعاً على هدف الخليج بعدما سدد لاعبه أدريان كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء ليتصدى لها الحارس مسلم آل فريج بصعوبة لتعود الى المالي مايغا الذي فشل في وضعها في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر لاعب الخليج هتان باهبري هدفاً محققاً بعدما استغل هفوة المدافع محمد عيد وواجه المرمى وسدد الكرة تصدى بها الحارس حسين شيعان بصعوبة.

ومع مطلع الشوط الثاني زج الإسباني كانيدا مدرب النصر بالمهاجمين حسن الراهب ومحمد السهلاوي كبديلين للمالي مايغا وعوض خميس.

وسنحت أولى الفرص في الشوط الثاني للخليج حينما مرر لاعبه مصعب العتيبي تمريرةً متقنة لهتان باهبري الذي واجه المرمى وسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وانتظر النصر حتى الدقيقة 65 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق مهاجمه البديل حسن الراهب الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله أحمد الفريدي ليستلم الكرة ويضعها في شباك الخليج.

وواصل النصر هجومه وسنحت له فرصة خطيرة حينما لعب أحمد الفريدي كرةً عرضية للمهاجم محمد السهلاوي الذي حاول لعبها كمقصية الا أنه فشل لتذهب بعيداً عن مناطق الخطر.

ولم يتوقف هجوم النصر بحثاً عن هدف ثانٍ وكاد أن يحدث حينما أهدر مدافعه عمر هوساوي هدفاً محققاً بعدما ارتقى لعرضية زميله حسين عبدالغني ليحول الكرة برأسه خارج الشباك.

وعند الدقيقة 75 سنحت فرصة محققة للنصر لمهاجمه حسن الراهب الذي تلقى تمريرة من خلف المدافعين من زميله أحمد الفريدي ليراوغ الحارس ويسدد الكرة في الشباك الجانبية.

وواصل لاعبو النصر هجومهم وكاد حسن الراهب أن يعزز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من أحمد الفريدي ليواجه المرمى ويسدد الكرة لتجد الحارس مسلم آل فريج الذي أبعدها بصعوبة.

وكثف النصر هجومه في الدقائق الأخيرة إلا أنه فشل في هز شباك الخليج لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.