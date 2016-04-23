مبارك: دونيس يعبث.. واللاعبون قادرون على الحسم

حمّل لاعب الهلال السابق، سعد مبارك، اليوناني دونيس، تراجع مستوى الفريق، مشيراً إلى أنه وضع فريقه في موقف صعب قبل مواجهة الأهلي الدورية والحاسمة غداً الأحد في المرحلة الـ24 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وقال مبارك في حديثه لـ"العربية.نت": "الهلال في وضع صعب حالياً وأمامه مهمة صعبة أمام الأهلي، وكان من الممكن أن يتجنب الدخول في لعبة الحسابات المعقدة بعدما أهدر نقاطاً سهلة كانت في متناول يده بسبب بعض قناعات المدرب دونيس".

وأضاف: "الهلال تراجع مستواه منذ خسارته أمام أهلي دبي في دوري أبطال آسيا والسبب التشكيلة التي يدخل بها المدرب وتغييراته أثناء المباريات التي دائماً ما تسبب الخلل للفريق".

وأكد سعد مبارك أن دونيس كاد يفقد الفريق لقب كأس ولي العهد أمام الأهلي، وقال: "المدرب دخل بتشكيلة مثالية أمام الأهلي في كأس ولي العهد وقدم 60 دقيقة مميزة بالمباراة، ونجح بتسجيل هدفين، ولكن بعد تدخل المدرب بتغييراته الخاطئة ذهبت الأفضلية للأهلي الذي سجل هدفاً ولو أسعفه الوقت لسجل هدف التعادل".

وتابع: "الأهلي سيدخل المباراة بفرصتين، والهلال يجب عليه تسجيل هدفين أو أكثر إذا ما أراد قلب الطاولة وهو قادر إلا اذا فاجأنا دونيس بتشكيلته وتغييراته الغريبة والتي تحدث خللاً في الفريق".

وأوضح أن دونيس يعاقب الهلال بمشكلته مع المهاجم ناصر الشمراني، وقال: "الشمراني حتى لو أخطأ هناك أكثر من طريقة لمعاقبته بدون أن يتضرر الفريق، ولكن دونيس بالغ في معاقبته التي أضرت بالفريق، إذ إنه يحتاجه الآن أكثر من أي وقت مضى".

وزاد: "اللاعبون يختلفون في ثقافاتهم، ويجب على المدرب اختيار العقوبة المناسبة، واحتواؤهم ويجب التفريق بين اللاعب المميز واللاعب العادي".

وشدد لاعب الهلال السابق على أن الهلال يتحمل عبث دونيس هذه الفترة، وقال: " دونيس دائماً ما يفاجئ الجميع بتشكيلته وتغييراته فتارةً تجده يخرج اللاعب المميز من المباراة وتجده يبعده خارج التشكيلة في المباراة التي تليها ويتعذر بالتدوير وهو بلاشك خاطئ، لأن التدوير لا يكون بهذا الكم ونشاهد أندية عالمية كبيرة مثل برشلونة وريال مدريد تتأثر إذا غاب عنها لاعب أو لاعبان".

وحول إقالة المدرب في هذا التوقيت، قال: "أنا ضد مبدأ الإقالة في هذا التوقيت، ولكن مع مناقشة المدرب فنياً من قبل الإدارة، وحتى لو فقد الهلال لقب الدوري من الصعب إقالته، وحتى التعديل سيكون صعباً أيضاً، كون هذه المباراة ستتبعها مباراتان مصيريتان في كأس الملك ودوري أبطال آسيا".

وحول توقعه للمباراة، قال: "أتوقع أن تكون المباراة حافلة بالأهداف وأن تنتهي بالتعادل".