اتحاد جدة يكتسح هجر ويحجز مقعده الآسيوي

حجز اتحاد جدة مقعده في دوري أبطال آسيا بعدما اكتسح مضيفه هجر 5-صفر ليضمن بقاءه بالمركز الثالث ويعزز اماله في الحصول على الوصافة في المرحلة 24 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وارتفع رصيد الاتحاد الى 49 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال الثاني وبفارق 7 نقاط عن التعاون الرابع.



وسجل أهداف الاتحاد عبدالفتاح عسيري "هدفين" "11،32" وأحمد الناظري "52" والفنزويلي ريفاس "74" والروماني سان مارتن "83".



وشهدت المبارة افضلية متوقعة للاتحاد في ظل الاحباط الذي ظهر به فريق هجر الذي حجز موقعه مبكرا في دوري الدرجة الأولى بعد أن تجمد رصيده عند النقطة 9 في المركز الأخير.



وافتتح عبدالفتاح عسيري اهداف الاتحاد عند الدقيقة 11 بعدما أكمل تسديدة زميله فيصل الخراع الرأسية في شباك الحارس مصطفى ملائكة.



وعند الدقيقة 32 تمكن عبدالفتاح عسيري بتعزيز تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله فهد المولد ليسدد الكرة في مرمى هجر.



وانتظر الاتحاد حتى الدقيقة 52 والتي شهدت تسجيله الهدف الثالث عن طريق لاعبه أحمد الناظري الذي سدد كرة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك مصطفى ملائكة.



وعند الدقيقة 74 نجح الفنزويلي ريفاس مهاجم الاتحاد بتسجيل الهدف الرابع، ليختتم الروماني سان مارتن أهداف فريقه بتسجيله الهدف الخامس عند الدقيقة 83 من خطأ خارج منطقة الجزاء.

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