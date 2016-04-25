أهلي جدة بطلاً للدوري السعودي بفوزه على الهلال

أهدى السوري عمر السومة مهاجم الأهلي فريقه لقب دوري جميل السعودي للمحترفين بعد غياب دام لـ 32 عاماً بتسجيله هدفي الفوز في مرمى الهلال في المباراة التي انتهت 3-1 على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة في المرحلة 24 من المسابقة.

ونجح الأهلي بحسم اللقب قبل نهاية الدوري بمرحلتين بعدما رفع رصيده إلى 57 بفارق 6 نقاط عن الهلال الوصيف.

وتقدم الهلال أولاً عن طريق لاعبه البرازيلي كارلوس ادواردو عند الدقيقة "10"، ونجح الأهلي بقلب الطاولة في بداية الشوط الثاني بتسجيله هدفين عند الدقيقتين "46,50" عن طريق مهاجمه السوري عمر السومة، وسجل لاعبه حسين المقهوي الهدف الثالث في الدقيقة "90+5".

وبدأت المباراة سريعة من الفريقين اللذان بحثا عن هدف مبكر وابتعدوا عن التحقظ الدفاعي الذي كان متوقعاً وكان الهلال هو الأفضل في الشوط الأول على الرغم من سيطرة الأهلي إلا أنه هدد مرمى أصحاب الأرض في أكثر من مرة.

وبرزت أولى الفرص للهلال عند الدقيقة 8 حينما لعب ظهيره الأيمن ياسر الشهراني كرةً عرضية لتجد البرازيلي ايلتون ألميدا الذي حولها برأسه إلا أنها اعتلت العارضة.

ورد الأهلي سريعاً على هجمة الهلال عن طريق قائده تيسير الجاسم الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء الهلالية إلا أنها ذهبت فوق عارضة الحارس خالد شراحيلي.

وعند الدقيقة 10 نجح البرازيلي كارلوس ادواردو بافتتاح التسجيل بعدما حول عرضية زميلة سعود كريري برأسه في شباك الحارس ياسر المسيليم.

ووضح الارتباك على لاعبي الأهلي بعد هدف الهلال الذي حاول استغلال ذلك وتعزيز تقدمه، وسنحت له فرصة خطيره لمهاجمه البرازيلي ألميدا الذي ارتقى لعرضية زميله ياسر الشهراني وحول الكرة برأسه مرت بجانب القائم الأيمن للحارس ياسر المسيليم.

وعند الدقيقة 19 سنحت أولى الفرص الاهلاوية الخطيرة للاعبه اليوناني فيتفاتزيديس الذي اخترق دفاع الهلال وسدد الكرة مرت بجانب القائم الأيمن للحارس خالد شراحيلي.

وكان الأهلي قريباً من تسجيل هدف التعادل بعدما أهدر لاعبه سلمان مؤشر هدفاً محققاً عند الدقيقة 23 بعد تلقيه كرة على قوس منطقة الجزاء ليسدد الكرة بجانب القائم الأيسر للهلال.

وانحصر اللعب في منتصف الملعب وغابت الفرص الخطيرة لكلا الفريقين الى أن عادت في الدقائق الخمس الأخيرة حينما حول لاعب الهلال ياسر الشهراني كرة متقنة للبرازيلي ادواردو الذي كان مواجهاً للمرمى ليسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 41 كان الهلال قريباً من تسجيل الهدف الثاني حينما مرر مدافعه عبدالله الزوري كرةً ذكية لسلمان الفرج الذي سددها وتغير اتجاهها واتجهت للمرمى لتجد الحارس ياسر المسيليم الذي أبعدها في اللحظات الأخيرة.

وتلقى اليوناني دونيس ضربةً موجعة في الدقيقة 45 حينما اضطر لإجراء أول تغييراته بإخراج مهاجمه البرازيلي ألميدا المصاب ودخول عبدالعزيز الدوسري.

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر البرازيلي ادواردو لاعب الهلال هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من مواطنه ألميدا ليراوغ المدافع معتز هوساوي ويسدد الكرة خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني نجح السوري عمر السومة مهاجم الأهلي بتسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة على قوس منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية في شباك الحارس خالد شراحيلي.

وواصل الأهلي هجومه ونجح مهاجمه عمر السومة بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 50 بعدما أكمل تمريرة المدافع معتز هوساوي الرأسية في شباك الهلال.

وحاول مدرب الهلال دونيس تنشيط خط المقدمة حينما زج بالمهاجم يوسف السالم بديلاً للاعب سالم الدوسري.

وواصل الأهلي خطورته وسنحت له فرصة خطيرة عند الدقيقة 66 حينما تلقى لاعبه حسين المقهوي تمريرة ذكية من اليوناني فيتفاتزيديس ليسدد الكرة قوية ذهبت خارج الشباك.

وعند الدقيقة 73 بحث السويسري جروس عن إغلاق مناطقه الدفاعية والمحافظة على تقدم فريقه حينما دفع بلاعب المحور وليد باخشوين بديلاً للبرازيلي ماركينيو.

وعند الدقيقة 80 تلقى الهلال ضربةً موجعة بعدما أشهر حكم المباراة الألماني فليكس بريش البطاقة الحمراء في وجه اللاعب سعود كريري لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وفي الوقت بدل الضائع أحبط لاعب الأهلي حسين القوي آمال الهلاليين بعد تسجيله الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من اليوناني فيتفاتزيديس ليسدد الكرة قوية في شباك الحارس خالد شراحيلي ليطلق الحكم الألماني فليكس بريش صافرته معناً نهاية المباراة.

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