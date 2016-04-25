الإصابة تعاود السهلاوي وتغيبه أسبوعين عن النصر

سيغيب محمد السهلاوي عن صفوف النصر مدة أسبوعين بعدما عاودته الإصابة في عضلة الفخذ الخلفية مجدداً في أول مشاركة له بعد تعافيه من الإصابة ذاتها.

وقال حساب النصر على "تويتر" : أظهرت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجريت لمحمد السهلاوي وجود تمزق من الدرجة الأولى في عضلة الفخذ الخلفية ، ويحتاج على إثرها أسبوعين من العلاج والراحة".

وكان السهلاوي قد تعرض إلى الإصابة في مباراة النصر ولخويا القطري ضمن دوري أبطال آسيا، وعاد نهاية الأسبوع الماضي أمام الخليج كبديل قبل أن يخرجه الإسباني راؤول كانيدا بسبب تعرضه إلى الإصابة من جديد.

