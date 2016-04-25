عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

الإصابة تعاود السهلاوي وتغيبه أسبوعين عن النصر

المصدر: العربية.نت
السهلاوي دخل بديلاً وخرج بسبب الإصابة
رابط مختصر

سيغيب محمد السهلاوي عن صفوف النصر مدة أسبوعين بعدما عاودته الإصابة في عضلة الفخذ الخلفية مجدداً في أول مشاركة له بعد تعافيه من الإصابة ذاتها.

وقال حساب النصر على "تويتر" : أظهرت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجريت لمحمد السهلاوي وجود تمزق من الدرجة الأولى في عضلة الفخذ الخلفية ، ويحتاج على إثرها أسبوعين من العلاج والراحة".

وكان السهلاوي قد تعرض إلى الإصابة في مباراة النصر ولخويا القطري ضمن دوري أبطال آسيا، وعاد نهاية الأسبوع الماضي أمام الخليج كبديل قبل أن يخرجه الإسباني راؤول كانيدا بسبب تعرضه إلى الإصابة من جديد.

كلمات دالّة

#محمد السهلاوي, #النصر, #الخليج, #كانيدا

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر