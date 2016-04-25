القادسية يحرم الفتح من نقطتين ثمينتين

اقتنص القادسية نقطة ثمينة أمام مضيفه الفتح بعد تعادلهما 2-2 على ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء في ختام المرحلة 24 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وباتت مهمة الفتح صعبة للحصول على المركز الرابع بعد أن اتسع الفارق بينه وبين التعاون إلى 4 نقاط إذ جمع 38 نقطة في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن الشباب السادس.

وفي المقابل واصل القادسية مسلسل جمع النقاط للابتعاد عن شبح الهبوط بعد أن ارتفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز 12 وبفارق نقطة عن الرائد صاحب المركز 11 وثلاث نقاط عن الوحدة العاشر.

وفرط الفتح في فوز كان في متناول يده بعد أن تقدم بهدفين في الشوط الأول سجلها قائده حمدان الحمدان عند الدقيقة 26 بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من البرازيلي ايلتون ليضع الكرة في الشباك.

وسجل مهاجمه حمد الجهيم الهدف الثاني عند الدقيقة 32 بعدما أكمل عرضية البرازيي ايلتون في شباك القادسية.

ومع مطلع الشوط الثاني أجرى مدرب القادسية تغييره الأول بدخول ماجد النجراني بديلاً لحسن جعفري ليتبعه بتغيير ثانِ بدخول حسن العمري بديلاً للبرازيلي جيلبرتو ماسينا.

وجنى القدساويون ثمار التغييرات مبكرا بعدما نجح العراقي سعد الأمير بتسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 53 بعد تحويله لعرضية زميله عبدالرحمن العبيد برأسه في شباك علي المزيدي.

وعند الدقيقة 60 تمكن البرازيلي جاديسون سانتوس لاعب القادسية بتسجيل هدف التعادل بعدما تابع رأسية زميله وسام وهيب العائدة من حارس الفتح علي المزيدي ليضع الكرة في الشباك.

وقبل نهاية المباراة كاد لاعب القادسية حسن العمري أن يهدي فريقه الثلاث نقاط بعدما سدد كرةً قوية على قوس منطقة الجزاء لتجد الحارس علي المزيدي الذي تصدى لها بصعوبة لتنتهي المباراة بتعادلهما 2-2.

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