تيسير الجاسم: أرقامنا لا تعني شيئاً بدون حمل اللقب

أكد تيسير الجاسم، قائد أهلي جدة، أن مباراة الهلال التي انتصر بها فريقه 3-1 وتوج على إثرها بطلاً للدوري، كانت أصعب لحظة يمر بها في موسمه، كون الأرقام التي حققها الأهلي طوال موسمين لا تعني شيئاً لو فقد فرصة الفوز بالدوري مرة أخرى.

وقال الجاسم لـ"العربية.نت" : أصعب مرحلة كانت الحسم، فالرقم القياسي والمستويات التي قدمناها خلال موسمين لا تعني شيئاً لو لم نتوج ذلك باللقب، وفي مباراة الهلال كنت أريد أن ننهي الأمر، حتى حدث ما لم يكن في الحسبان، وهو تلقينا هدفاً مبكراً.

وفصل تيسير في أحداث ما بين شوطي المباراة: تحدث غروس مع اللاعبين، وبعد نهاية حديثه قلت أنا وأسامة هوساوي إن المباراة تبقى فيها ساعة إلا ربع ويمكن أن نفعل كل شيء، والكل شاهد كيف كانت الانتفاضة العظيمة مطلع الشوط الثاني وقلب التأخر إلى فوز.

وعن هزيمة نجران التي اعتبر البعض أنها نهاية لأمل الأهلي بالتتويج، أجاب: خسارة نجران لم تكن أمراً سيئاً، كونها أتت في بداية الدور الثاني وكنا لا نزال في المنافسة، والدليل أننا فزنا في جميع المباريات التي تبعت تلك الهزيمة، أما عن الرقم فهو وجد ليتوقف وهذا أمر طبيعي، والآن بعد تحقيق البطولة أظن من الصعوبة على أي فريق أن يصل إلى 51 مباراة دون أي هزيمة.

وبين الجاسم أنه كان واثقاً من حصول الأهلي على لقب الدوري رغم الغياب الطويل، ويقول: عندما وقعت عقدي الأخير مع الأهلي قبل موسمين، كنت واثقا أن الفريق سيسير إلى الأمام ولن يتراجع، والآن أنا مؤمن بأن الفريق الذي يملكه الأهلي يستطيع تحقيق أكبر عدد من البطولات ولا يكتفي بما حقق حتى الآن.

واعترف الجاسم أنه تلقى انتقادات كثيرة في الموسم رغم تقديمه مستويات جيدة، وأتبع: كنت طوال الموسم ألعب بشكل جيد، رغم الانتقادات التي وجهت إلي في فترات كثيرة، لكني كنت أفضل أن توجه إلي كلاعب متمرس ولا توجه إلى لاعب شاب، وفي نهاية الأمر استطنا الرد على كل مشكك.

ويرى متابعون أن معدل تسجيل الجاسم للأهداف انخفض مقارنة بمواسم ماضية، وعن ذلك يقول: رقمياً نقص معدل أهدافي بعض الشيء، لكن يأتي ذلك بسبب لعبي في المحور الدفاعي ومع ذلك صنعت 6 أهداف وسجلت هدفين على الأقل في الدوري دون احتساب البطولات الأخرى والمشاركات الدولية مع المنتخب.

وكانت مباراة هجر والأهلي مفصلية في مسيرة الفريقين، سواءً بالهبوط أو الحفاظ على الصدارة، وبينهما وقف الجاسم لاعب الأول السابق وقائد الثاني الحالي ويقول: نعم كنت حزيناً على تأكد هبوط هجر إلى الدرجة الأولى، لكن ذلك كان سيحدث هجر من الدور الأول بسبب جمعه 3 نقاط فقط، وإذا لم يخسر أمام الأهلي فسيخسر أمام أي فريق آخر نظراً للاختيارات الخاطئة على صعيد الأجانب والمدربين، لكن أتمنى أن يعود من جديد إلى دوري جميل كون لهذا الفريق مكان خاص في قلبي.