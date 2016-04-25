شيفو ينضم إلى قائمة ميدو.. النني ومحمد صلاح

بات محمد عبدالشافي نجم منتخبنا الوطني لكرة القدم أحدث المنضمين لقائمة اللاعبين المصريين الذين توجوا ببطولة الدوري مع أنديتهم بالخارج، وذلك عقب فوز فريقه أهلي جدة ببطولة الدوري السعودي لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 32 عاما أمس الأحد.

ورغم ابتعاد عبدالشافي فترة ليست بالقصيرة عن الفريق السعودي بسبب معاناته من الإصابة، إلا أنه كان أحد العناصر الهامة التي ساهمت في تتويج الأهلي بالبطولة، بعدما شارك في القائمة الأساسية للفريق في العديد من المباريات المفصلية في البطولة كان آخرها أمام الهلال، صاحب المركز الثاني في ترتيب المسابقة، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الجوهرة المشعة بجدة أمس الاحد وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وبات عبدالشافي ثالث اللاعبين المصريين الذين توجوا ببطولة الدوري السعودي بعدما سبقه عماد متعب نجم النادي الأهلي الذي أحرز اللقب مع اتحاد جدة موسم 2008 - 2009، وأحمد علي مهاجم ناديي الإسماعيلي والزمالك السابق والمقاولون العرب الحالي، الذي نال البطولة مع الهلال موسم 2010 - .2011

ولم يقتصر نجاح اللاعبين المصريين المحترفين بالخارج على الفوز ببطولة الدوري السعودي فقط، بعدما توجوا بالعديد من الألقاب مع أنديتهم سواء في أوروبا أو الوطن العربي.

ويعد النجم السابق حسام حسن أول اللاعبين المصريين المتوجين ببطولة الدوري في الخارج بعدما ساهم في حصول فريق العين ببطولة الدوري الإماراتي موسم 1999 - 2000، وفي نفس الموسم توج مظهر عبدالرحمن بلقب الدوري الفرنسي مع موناكو برغم ابتعاده عن القائمة الأساسية للفريق في الكثير من المباريات.

وأحرز أحمد حسام (ميدو) نجم نادي الزمالك السابق لقب الدوري الهولندي في موسمه الأول مع أياكس أمستردام موسم 2001 - 2002، قبل أن يتوج أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، بلقب الدوري البلجيكي مع اندرلخت عام 2007، وأمير عزمي مجاهد بلقب الدوري القبرصي مع فاماجوستا في العام التالي.

وشهد موسم 2008 - 2009 تتويج عماد متعب بالدوري السعودي مع الاتحاد، وحسني عبدربه بلقب الدوري الإماراتي مع أهلي دبي، قبل أن ينتظر المصريون موسمين آخرين، ليفوز محمد زيدان وأحمد علي والحارس المخضرم عصام الحضري ببطولة الدوري مع أندية بوروسيا دورتموند الألماني والهلال السعودي والمريخ السوداني على الترتيب موسم 2010 - .2011

ونال محمد صلاح بطولة الدوري السويسري عام 2013 مع بازل، قبل أن يتوج باللقب ذاته بالإضافة لتتويجه بالدوري الانجليزي مع تشيلسي الانجليزي في العام التالي.

وكان صلاح قد قضى نصف الموسم الأول مع بازل، قبل أن يرحل إلى تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية، ليتوج ببطولتين للدوري في موسم واحد مع ناديين مختلفين في ظاهرة نادرة الحدوث.

وأحرز محمد النني بطولة الدوري السويسري ثلاثة مواسم متتالية مع بازل، بدءا من موسم 2012 - 2013 حتى موسم 2014 - 2015 الذي شاركه خلاله أحمد حمودي لاعب الزمالك الحالي في التتويج بالبطولة في موسمه الوحيد الذي قضاه مع النادي السويسري.

وشهد عام 2014 تتويج لاعبين آخرين هما أحمد حسن مكي وأيمن سعيد ببطولتي الدوري الليبي والسوداني مع أهلي طرابلس والمريخ على الترتيب، قبل أن يأتي عبدالشافي أخيرا ليعيد اللاعبين المصريين إلى منصات التتويج في بطولات الدوري بالخارج أمس.