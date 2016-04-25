عمر السومة: صعدنا الجبال ونزلنا الوديان بحثاً عن اللقب

اعترف عمر السومة مهاجم أهلي جدة بعجره عن وصف فرحته بالتتويج ببطولة دوري جميل للمحترفين للمرة الأولى منذ 32 عاماً، مؤكداً أن لاعبي الأهلي لم يوفروا أي جهد طوال الموسم.

وقال السومة في تصريحات تلفزيونية: الجماهير دعمتنا منذ بداية الموسم، صعدنا الجبال ونزلنا الوديان ولم نوفر أي جهد على الاطلاق، وأهدي الفوز للشعب السوري الذي دعمني بقوة ووقف إلى جانبي في مشواري.

وحول تفاصيل المباراة، أجاب: الهلال فريق صعب للغاية، وينافسنا منذ بداية الموسم، لكن توقيت هدف التعادل كان مساعداً لنا للعودة إلى المباراة.

وسجل السومة هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، واتبعه بالهدف الثاني بعدها بخمس دقائق.

