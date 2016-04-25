فيتفاتزيديس: فقدنا الرقم "52" .. فحملنا لقب الدوري

لا يصدق إيوانيس فيتفاتزيديس صانع ألعاب أهلي جدة أن يكون أحد العناصر التي حققت لقب الدوري السعودي لمصلحة أهلي جدة بعد سن 3 عقود من الغياب، ويعترف في الوقت ذاته أن خسارة الرقم القياسي في مباراة نجران كانت سبباً في انطلاق فريقه إلى تحقيق الدوري قبل أسبوعين من نهايته.

ويقول فيتفاتزيديس أو "فيتفا" لـ"العربية.نت" : إنه حلم جميل حققناه في نهاية المطاف، منذ بداية الدوري ونحن نعمل بجهد ولم نتوقف لحظة واحدة، والجميع يشهد لنا بأننا أفضل فريق في السعودية أو حتى أكون منصفاً أحد أفضل فريقين أو ثلاثة طوال الموسم.

وزاد: فريقنا متكامل وعندما غبت عن تمثيل الفريق الكل كان جاهزاً ولم يشعر المتابع بأن هناك نقصاً في صفوف الأهلي والحق يقال أن عمر السومة كان اللاعب الأهم والحاسم في كثير من المباريات، وهذا لا يلغي تميز بقية اللاعبين.

ويرى إيوانيس أن خسارة نجران كانت لحظة هامة في مسيرة أهلي جدة خلال الموسم الجاري، ويضيف: أعتقد أن الموسم كان يسير بشكل جيد، ولم نواجه فيه الكثير من المطبات، لكن ربما تكون هزيمة نجران من أصعب اللحظات التي مرت على الأهلي، وفي نهاية المطاف كانت هي لقاح الفوز بالبطولة.

ويفصل صانع الألعاب اليوناني: كان الرقم القياسي يسيطر علينا، البقاء عامين دون تلقي أي خسارة كان هاجساً لكن بعد الهزيمة ارتحنا قليلاً وأصبحت الرؤية بالنسبة لنا أوضح وعزمنا على التركيز على لقب الدوري وفي المباراة التي تلتها أمام الشباب كنا سجلنا 3 أهداف وهذا ما يدل على خروجنا من تلك الأزمة.

وفيتفا أحد اللاعبين القلائل في صفوف أهلي جدة ممن حملوا لقب الدوري، وعن ذلك يقول: حققت 3 بطولات دوري مع أولمبياكوس اليوناني، لكن الوضع مختلفاً عن الأهلي، فأولمبياكوس أفضل فريق في اليونان ومن المعتاد أن يحقق بطولة الدوري في كل موسم، أما الأهلي فبقي لسنوات طوال بدون ملامسة اللقب، وهذا مصدر سعادتي بأنني عنصر من العناصر التي جلبت الفرحة للنادي والجماهير بعد انتظار طويل.

وعن المنافسات القادمة، أجاب: لايمكن أن نتوقف هنا حتى مع تحقيق اللقب المحلي الأهم، أمامنا كأس الملك والمباراة الأخيرة في دوري أبطال آسيا، ونريد تحقيق كل شيء، وبعدها سأتوجه إلى اليونان لأقضي إجازتي بعد موسم طويل عانيت فيه على صعيد شخصي من بداية متعثرة، لكن ذلك كله بات في طي النسيان، وأشعر أنني أفضل من أي وقت مضى.