السومة يتفوق على 26 مهاجماً أهلاوياً

بتسجيل عمر السومة هدفيه الثمينين في شباك الهلال وتأكيده حصول أهلي جدة على لقب الدوري بعد غياب منذ عام 1984، يتفوق المهاجم السوري على 26 مهاجماً أجنبياً جلبهما الأهلي خلال المواسم الماضية منذ فتح باب اللاعبين المحترفين الأجانب في موسم 1993.

وسجل عمر السومة 44 هدفاً دورياً في 42 مباراة لعبها خلال موسمين، كان في الأول قريباً من تحقيق البطولة قبل التعثر بالتعادل أمام التعاون على أرضه، وفي الموسم الحالي سجل هدفين في شباك الهلال كانا كفيلين بتتويج أهلي جدة بطلاً قبل نهاية الدوري بجولتين، وفي طريقه ليكون أول لاعب أهلاوي يحرز لقب هداف الدوري مرتين، بعدما بات رابع أهلاوي يحقق لقب الهداف خلف معتمد خوجلي وحسام أبو داود وفيكتور سيموس.

وشارك 6 مهاجمين أهلاويين في مباريات نهائي الدوري فترة المربع الذهبي أو مباريات دورية حاسمة كان الأهلي بحاجة إلى الفوز فيها فقط لتحقيق اللقب.

ويأتي أبرزهم البرازيلي قوقا الذي شارك مع أهلي جدة في موسم 1995-1996 وسجل هدفاً في شباك النصر في المربع الذهبي، وساهم بوصول الأهلي إلى النهائي، لكنه خسره بهدفي سامي الجابر مقابل هدف خالد قهوجي.

وبعده بثلاثة مواسم، لعب السينغالي عبدول إنداي دوراً مهماً في بلوغ أهلي جدة إلى المباراة النهائية موسم 1998-1999 بتسجيله الهدف الذهبي في شباك الهلال، لكن الأخضر خسر مجدداً أمام غريمه الاتحاد بهدف حمزة إدريس، وفي موسم 1999-2000 كان ريكاردو الكاتو بيريز هدافاً للأهلي في الدوري المحلي، إلا أن هدفين متأخرين من سليمان الحديثي مهاجم اتحاد جدة قلب الطاولة وحول مسار البطولة إلى الأصفر.

وبعد ذلك التاريخ بثلاثة مواسم، دخل بوشعيب المباركي إلى ملعب المباراة النهائية أمام اتحاد جدة وسجل هدفاً من ركلة جزاء، لكن مجهوداته ضاعت بعدما سجل الاتحاديون هدفين متأخرين عن طريق مناف أبو شقير وحمزة إدريس.

ورغم تكوين الثنائي فيكتور سيموس وعماد الحوسني خطاً هجومياً نارياً في موسم 2011 – 2012، لكنهما عجزا عن تسجيل هدف في الجولة الأخيرة أمام الشباب، وتكفل تيسير الجاسم بهز الشباك، لكن ذلك لم يكن كافياً وطار الشباب بلقب الدوري بفارق نقطتين.

وخلال السنوات الماضية تعاقد الأهلاويون مع ثمانية برازيليين وهم سيريجو ريكاردو الذي حقق بطولة كأس ولي العهد مع الأهلي، وأليساندرو وكيم دياز وروجيريو الذين مثلوا الأهلي بين 2004 و2005 ولم يصلوا إلى أي مباراة حاسمة دورياً، وفال بيانو الذي شارك منتصف موسم 2007، وجاء رودريغو غوارو بعده لنصف موسم، ثم تعاقدت إدارة الأهلي مع واندرسون دي كارمو، لكنه لم يحقق أي نجاح، وفي الموسم الماضي حضر البرازيلي أوزفالدو ورحل بعد 6 أشهر.

وحقق التونسي هيكل قمامدية بطولتي كأس الأمير فيصل بن فهد وكأس ولي العهد في موسم 2006-2007، وحضر بعده الجزائري يوسف صايبي دون إصابة أي نجاح، وفي تلك الفترة حضر المغربي الراحل جواد أقدار ووصل مع الأهلي إلى نهائي كأس ولي العهد 2006 قبل الخسارة أمام الهلال، وفي الموسم الماضي استعان الأهلاويون بمصطفى الكبير لكنه رحل بعد نصف موسم فقط.

واستعان الأهلي بثلاثة لاعبين أفارقة وهم السنغاليان دان فاييه ومحمد ديالو في 2001 و2002، والنيجيري جودوين في 2008 لكنهم لم يحققوا أي نجاح على الإطلاق، وتعاقدوا مع الصربيين ميودراج وديان داميانوفيتش في 2004، وترك الثنائي انطباعاً جيداً في بطولة أبطال العرب، دون تأثير على الصعيد المحلي.



وقبل موسمين تعاقد الأهلاويون مع 3 مهاجمين وهم العراقي يونس محمود والكوري الجنوبي سوك والبرتغالي لويس ليال، لكنهم لم يصيبوا أي نجاح.