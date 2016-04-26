العطالله: صبر وجنون الجماهير جلبا الدوري

اعتبر باسم العطالله، حارس أهلي جدة، جماهير ناديه الغربي سببا رئيسيا في تحقيق فريقه لبطولة الدوري الغائبة عن الخزينة الخضراء لأكثر من ثلاثين عاماً، مؤكدا في الوقت ذاته أن اللقب سيكون دافعا كبيرا لتجاوز الهلال وتحقيق لقب مسابقة كأس الملك.

وقال العطالله في حديثه لـ"العربية.نت": جماهير الأهلي عاشقة، مجنونة بحب فريقها، كانت ومازالت داعما كبيرا وقويا في كافة الاستحقاقات التي يخوضها الفريق، فرحت في تحقيق بطولات عدة، وصبرت كثيرا حتى تحقيق بطولة الدوري الأغلى، جماهيرنا تستحق الكثير وحق لها الآن أن تفرح بالإنجاز الذي تحقق.

وزاد: قدمنا موسما رائعا بشهادة الجميع، توجناه بتحقيق البطولة الغائبة والغالية لدى جميع الأهلاويين، حلم وتحقق والقادم أجمل بكثير.

وكان العطالله، أحد العناصر الأساسية في صفوف التعاون التي حرمت النادي الجداوي المنافسة على تحقيق اللقب خلال منافسات الموسم الماضي بعد تعادل الفريقين بهدفين لمثلهما، وعن ذلك يقول: "حينها مثلت التعاون معارا من الأهلي، رحلت بحثا عن الفرصة والظهور، عالم الاحتراف يتطلب منك الإخلاص للشعار الذي ترتديه، في تلك المباراة لازمني وزملائي التوفيق وظهرنا بشكل رائع، ومن ثم عدت إلى بيتي الأهلي من جديد، وتوجت باللقب الغالي، وهذا هو الأهم الآن".

وعن مدى تأثير تحقيق اللقب الغالي حينما يخوض فريقه مواجهة نصف نهائي كأس الملك أمام الهلال، زاد: "لقب الدوري سيكون دافعا معنويا قبل خوض مواجهة نصف نهائي كأس الملك وأمام المنافس ذاته الهلال، سنبذل قصارى جهدنا، وسنسعى جاهدين لتحقيق اللقب الثاني، من أجل أن يكون موسما استثنائيا وسعيدا يخلد في ذكرى الأهلاويين أجمع".

واختتم حديثه بقوله: "حضور جماهيرنا أمام الهلال كان رائعا، ودافعا كبيرا لما تحقق، نتمنى منهم تكرار ذلك ودعمهم لنا خلال مواجهة مضيفنا الهلال الجمعة، حتى نفرح سويا بالفوز وبلوغ المواجهة النهائية".