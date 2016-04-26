رعاية الشباب تعلن تأجيل انتخابات اتحاد جدة

أعلنت الرئاسة العامة لرعاية الشباب تأجيل انتخابات اتحاد جدة، مع تكليف لجنة لحصر وتدقيق الوضع المالي للنادي الجداوي، وذلك حسب ما أعلنته الرئاسة العامة عبر بيان، الثلاثاء.

وبحسب البيان الصادر، وبعد اطلاع الأمير عبدالله بن مساعد، الرئيس العام لرعاية الشباب، على التقرير المالي للنادي الغربي المعد من قبل اللجنة المكلفة بتدقيق الحسابات، وما حمله من مديونات عالية، فقد تقرر تأجيل الانتخابات إلى وقت لاحق.

وأعلن في البيان ذاته، عن تكليف لجنة لحصر وتدقيق الوضع المالي، على أن تنهي اللجنة أعمالها خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين.