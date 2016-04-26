غروس: "بروس سبرنغستين" وراء تحقيق أهلي جدة بطولة الدوري

أكد السويسري كريستيان غروس، مدرب أهلي جدة الحائز على لقب الدوري السعودي، أنه بدأ تجهيز فريقه مباشرة عقب نهاية الموسم الماضي، مشيراً إلى اعتماده على أغنية شهيرة للمغني الأميركي بروس سبرنغستين لتحفيز اللاعبين طوال فترة المنافسة.

وقال غروس لـ"العربية.نت"، بعدما حققنا المركز الثاني في الموسم الماضي قلت للاعبي فريقي اننا بحاجة إلى تحقيق الأهدف الأعلى، وهو الحصول على لقب الدوري، وطالبتهم بالتركيز في المشوار، ومن ناحيتي حاولت كثيراً تعزيز الجوانب الذهنية والمعنوية لهم، وكنت أشغل لهم أغنية "أعمل على تحقيق حلم" للمغني الأميركي بروس سبرنغستين لتحفيزهم كل يوم، ولم أفعل ذلك إلا لثقتي بأني أمتلك لاعبين رائعين.

وفصل المدرب السويسري الصعوبات التي واجهت فريقه خلال الموسم، وزاد: تعرضنا إلى الكثير من الصعوبات، وتحديداً عندما غاب السومة في شهر ديسمبر، وكان الأمر صعباً علينا جداً، لكن مهند عسيري كان على قدر التوقعات، وأضف إلى ذلك شهر أبريل الجاري الذي واجهنا فيه الكثير من المباريات، ويعتبر الشهر الحاسم في جميع دوريات العالم، لكن رغم ذلك فريقي كان بحال مميز على صعيد فني ولياقي وذهني.

واعترف غروس بأنه لم يكن يعرف فترة غياب الأهلي عن الدوري عندما وقع عقده صيف 2014، وأتبع: لم أكن أعرف الكثير عن الدوري السعودي، واكتفيت حينها بمشاهدة مباريات الأهلي عبر الفيديو، وعندما حضرت إلى السعودية قلت بأني أريد الفوز بكل شيء، وعملت كثيراً لتحويل عقلية اللاعبين إلى منتصرين، وحتى بين شوطي مباراة الهلال قلت للاعبين إننا نحتاج للفوز أكثر من الخصم، وعلينا القتال لتحقيق ذلك، وهذا ما ظهر للجميع عندما قلبنا النتيجة في الشوط الثاني.

واعتبر كريستيان أن مباراة الهلال كانت من أصعب المباريات التي لعبها في الدوري، وزاد: مباريات الاتحاد جميعها كانت صعبة، لأن سقف التطلعات مرتفع جداً، والفوز في مباراة الديربي يكشف من هو الفريق الأول في المدينة.