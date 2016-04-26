نور يعود إلى اتحاد جدة.. وغياب الغامدي وعبدالفتاح

عاد محمد نور قائد اتحاد جدة إلى تدريبات ناديه بعد قبول لجنة الاستئناف استئنافه ضد قرار إيقافه 4 أعوام من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات تمهيداً لعودته إلى المباريات الرسمية، فيما سيغيب عبدالرحمن الغامدي وعبدالفتاح عسيري عن المباريات المقبلة بسبب تعرضهما إلى تمزق عضلي.

ونشر حساب اتحاد جدة على "تويتر" مقطعاً مصوراً لوصول قائده إلى مقر النادي بعد قبول الاستئناف، وقررت إدارة النادي فتح المدرجات للجماهير بعدما كانت التدريبات مغلقة قبل مواجهة النصر في نصف نهائي كأس الملك.

وعلى صعيد آخر، قالت شركة بوبا أن الثنائي عبدالرحمن الغامدي وعبدالفتاح عسيري تعرضا إلى تمزق عضلي، حيث يعاني الأول من تمزق في العضلة الضامة، والثاني في العضلة الخلفية، فيما تواجد باسم المنتشري بسبب شد في العضلة الضامة.

