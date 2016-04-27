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إدارة النصر تنفي مفاوضة اللاعبين المحليين

المصدر: العربية.نت
النصر يواجه اتحاد جدة مساء السبت
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نفت إدارة النصر دخولها في مفاوضات مع أي لاعب محلي خلال الفترة الحالية، مؤكدة بأن تركيز الفريق يمكن حالياً على مباراة اتحاد جدة في نصف نهائي كأس الملك.

وكتبت إدارة النصر عبر حساب النادي على "تويتر" : إشارة إلى ما يتم تداوله من طرح حول انتقال بعض اللاعبين المحليين إلى النصر تود إدارة النصر ان تؤكد انه لا صحة لوجود أي مفاوضات مع أي لاعب محلي في الفترة الحالية، وان التركيز حالياً منصب على إعداد الفريق وتجهيزه لمباراة الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك.

ويلتقي النصر مع الاتحاد على أرض الأخير ضمن مباريات نصف نهائي كأس الملك.

كلمات دالّة

#النصر, #اتحاد جدة, #كأس الملك

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