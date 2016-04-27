الإصابة تغيّب الشمراني والدوسري عن تدريبات الهلال

حرمت الإصابة ثنائي الهلال ناصر الشمراني وعبدالعزيز الدوسري، من المشاركة في المران الأزرق، الأربعاء، بعد شعور الشمراني بآلام في ركبته خلال تدريبات الفريق أمس الثلاثاء، فيما الأخير نظير تعرضه لكدمة في الساق.

وفي الصدد ذاته، فقد واصل البرازيلي التون ألميدا برنامجه العلاجي المعد له مسبقا، بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة أهلي جدة الأخيرة حيث تم استبداله على أثرها.

وسيختتم النادي العاصمي تحضيراته للمواجهة بمران مغلق أمام الجماهير ووسائل الإعلام، فيما سيعقد دونيس، المدير الفني، مؤتمرا صحافيا عند السادسة مساء، للحديث عن استعدادات أزرق العاصمة للمواجهة المرتقبة.