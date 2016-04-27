سيطرة أهلاوية على التشكيلة المثالية للأسبوع 24

استحوذ لاعبو أهلي جدة على القائمة المثالية للأسبوع 24 من دوري جميل، وحصل أبطال الدوري السعودي على 7 مقاعد.

وحضر ياسر المسيليم في خانة حارس المرمى بعد الأداء الذي قدمه أمام الهلال في المباراة التي شهدت فوز فريقه بلقب الدوري، وفي الظهير الأيمن جاء زميله عقيل بلغيث، وفي قلب الدفاع تواجد أسامة هوساوي وجهاد الباعور مدافع الوحدة، واختار محللو الرياضة في "العربية" محمد عبدالشافي في الظهير الأيسر.

وفي خط الوسط سجل ماركوس بيتزيللي لاعب الرائد نفسه ضمن القائمة المثالية، وفي الوسط الأيسر حضر عبدالفتاح عسيري صانع ألعاب اتحاد جدة، وفي وسط الملعب تواجد عبدالمجيد الرويلي لاعب التعاون وإلى جانبه حسين المقهوي متوسط ميدان أهلي جدة.

وحصل عمر السومة وسلمان مؤشر لاعبا أهلي جدة على خانتي الهجوم، وكان المهاجم السوري أفضل لاعبي الجولة، أما مدربه غروس فكان أفضل مدربي الأسبوع، والألماني فيلكس بريتش أفضل الحكام.

