الزويهري وبترجي يتابعان تدريبات أهلي جدة

أدى أهلي جدة مرانه الرئيسي قبل خوض مواجهة مستضيفه الهلال الجمعة، ضمن مواجهات نصف نهائي مسابقة كأس الملك.

وحظي المران الأخضر، بمتابعة مساعد الزيهري، رئيس النادي، كذلك عبدالله بترجي، نائب الرئيس، اللذين حرصا على الحضور والالتقاء باللاعبين قبل خوض المواجهة الهامة.

وكان النادي الجداوي قد حسم لقب الدوري للموسم الحالي قبل نهايته بجولتين، عندما كسب ضيفه الهلال بثلاثة أهداف لواحد الأحد الماضي، جاءت من إمضاء السوري عمر السومة، في حين يلتقي أزرق العاصمة الجمعة طامحا في تجاوزه والوصول إلى المواجهة النهائية وتحقيق لقب البطولة.