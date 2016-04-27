خوري: إدارة الشباب دفعتنا إلى "فيفا"

اعتبر طارق خوري، رئيس نادي الوحدات الأردني، مماطلة نادي الشباب السعودي في سداد المبالغ المتبقية نظير انتقال اللاعب طارق خطاب، سببا رئيسا في اللجوء وتصعيد القضية إلى اتحاد الكرة الدولي "فيفا"، موكداً في الوقت ذاته منحهم الفترة الكافية للنادي العاصمي من أجل السداد بعد فترة الاستحقاق قبل تقديم الشكوى.

وقال رئيس النادي الأردني لبرنامج "في المرمى" : "منحنا الشباب السعودي فترة كافية بعد فترة الاستحقاق، لكنهم لم يستجيبوا لنا". وأضاف:" أخترنا الخطوة الأولى وهي تقديم الشكوى للاتحاد الأردني، الذي قام هو هو الآخر بتصعيد الشكوى إلى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" لحفظ حقوق النادي".

وزاد خوري في حديثه: "لجأنا إلى القيام بذلك لنيل مستحقاتنا نظير انتقال اللاعب طارق خطاب واالبالغة 50 ألف دولار".