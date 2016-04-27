رفة: تسرع إدارة اتحاد جدة تسبب بتأجيل الانتخابات

يرى منير رفة، عضو شرف اتحاد جدة السابق، أن تسرع إدارة النادي الجداوي في تحديد موعد الانتخابات، تسبب في تأجيلها بقرار من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب.

وقال رفة ضيف برنامج "في المرمى": "مشكلة الإدارة السابقة هي شفافيتها بالمركز المالي، الإدارة الحالية تسرعت في تحديد موعد الانتخابات، لذلك صدر قرار تأجيلها".

وأضاف في حديثه: "عدم إتمام النادي للمركز المالي حتى الآن، بل إن المركز المالي 2015 لم يسلم حتى هذه اللحظة".

وكانت الرئاسة العامة لرعاية الشباب أعلنت، الثلاثاء، عن تأجيل انتخابات اتحاد جدة، مع تكليف لجنة لحصر وتدقيق الوضع المالي للنادي الغربي.