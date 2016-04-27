غروس: البدلاء سيصنعون الفارق أمام الهلال

وصف كريستيان غروس، المدير الفني لأهلي جدة، مواجهة فريقه بمستضيفه الهلال الجمعة بالهامة والمصيرية لكلا الفريقين، مؤكدا في الوقت ذاته أن طموحات فريقه الأخضر باتت أكبر بعد تحقيقه لقب مسابقة الدوري أمام المنافس ذاته.

وقال قائد الدفة الفنية للنادي الجداوي في المؤتمر الصحافي الخاص بالمواجهة: "تنتظرنا مواجهة هامة أمام الهلال، هي مصيرية لكلا الفريقين، خاصة أنها مباراة خروج المغلوب". وأضاف: "نسعى للمحافظة على الروح العالية للاعبين، ولا يهم اللقاء على ملعبك أو خارجه، ويجب علينا البداية بالشكل الأمثل للفريق".

وزاد من ساهم مع أهلي جدة بتحقيق لقب الدوري بعد غياب دام لأكثر من 30 عاما: "لعبنا ضد الهلال أكثر من لقاء، يملك مدرب لديه العديد من الخيارات خاصة بطريقة اللعب، في مباريات الكؤوس لابد أن يكون لديك بدلاء أقوياء يستطيعون صناعة الفارق في الشوط الثاني من المباراة".

وعن طموحات فريقه الأخضر، أضاف غروس: "طموحات الفريق باتت أكبر، خاصة بعد تحقيق لقب الدوري قبل نهايته بجولتين، كرة القدم تعتمد على الإنجازات والبطولات، ونتمنى أن تساندنا جماهيرنا الوفية كما فعلت في لقاء الأحد أمام الهلال".