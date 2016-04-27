قاسم: "الانضباط" أعاد الاتفاق.. و"اجتماع" أكد استمراري

أكد التونسي جميل قاسم، المدير الفني لنادي الاتفاق، على أن الانضباط والعمل الجاد من قبل الإدارة واللاعبين ساهم في اعادة الاتفاق إلى مكانه بين الكبار، مشيرا في الوقت ذاته إلى اتفاقه المبدئي مع النادي الشرقي على تجديد تعاقده لتولي زمام الأمور الفنية خلال الموسم المقبل.

وقال قاسم ضيف "في المرمى": "دوري الدرجة الأولى يتطلب منك عملا كبيرا وجهدا مضاعفا من الناحية الذهنية، أدرك ذلك جيدا من خلال عملي ومساهمتي في صعود أندية الأنصار والعروبة والقادسية والاتفاق، العمل الجاد والانضباط من قبل الإدارة واللاعبين أعاد الاتفاق إلى مكانه الطبيعي بين الكبار".

وعن إمكانية استمراره مديرا فنيا للنادي الشرقي، زاد: "أنتهيت من اجتماع مطول جمعني بمجلس إدارة الاتفاق، تبقى فقط اجتماعا آخرا مع الرئيس خالد الدبل من أجل انهاء بعض التفاصيل، أود القول أنني مستمر مع الاتفاق خلال الموسم المقبل".